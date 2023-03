“Qué gentío”

El pasado fin de semana en la Gran Chilangostlán tuvo lugar una concentración de gente en la Plaza de la Constitución y en muchas ciudades “del interior”, convocada por un puñado de organizaciones que, según ellos dijeron, eran hombres y mujeres libres protestando por las reformas que en materia electoral ordenó el señor presidente a su bola de barberos, pero que, de acuerdo al primer mandatario, eran una bola de conservadores que, entre otros detalles, causaron que los tlaxcaltecas se aliara a los gachupines para derrotar a los aztecas; que otro López, que estuvo entonces, vendiera terrenitos a los gringos; que fueran por Maximiliano a Miramar, aunque terminó su sueño muerto en el cerro de Las Cruces; que asesinaron miserablemente a don Panchito I. Madero, y que al abuelo gachupín del señor presidente lo dejaron entrar al país y no sé qué le hizo a éste, pero nada más de pensar en él, le producen ganas de vomitar.

Las cifras que dan respecto de los asistentes varían según el interés de quien dice haberlos contado, pero nadie me negará que eran un buen puñado de gente; no la mayor cantidad de personas que ahí se hayan reunido ni mucho menos, pero de que era un gentío, eso nadie lo puede negar. Pero quedó tan enojado el primer mandatario que ya amenazó con que el día 18 va a hacer una marcha para que vean de qué color pinta el verde y, en todo caso, que él es más popular y que por eso no le puso bandera a sus adversarios, pero en su reunión sí va a haber bandera y grande.

Así, la marcha rosa no suponía ser contra el señor presidente sino para decirles a los de la Corte (menos a uno) que los quieren mucho; en cambio, la reunión del día 18 será para recordar la expropiación petrolera y para demostrar que el pueblo bueno lo quiere mucho.

Ahora bien, ya aprobado el plan B del mandatario, aunque le dio mucho frío, lo publicó. Y ya que estoy de profeta balín, déjenme decirles: no creo que la oposición vaya a agruparse en contra de Morena y al tal Alito -a quien por sus pillerías ya lo tienen agarrado del cuello-, yo lo veo mucho más cerca del partido oficial que de la alianza de partidos y grupos que hicieron la concentración.

Las ventajas de mis predicciones son varias: la primera es que son gratis y si fallo no me importa que me digan que fallé; la segunda es que no tardaremos mucho en saber si acerté o no.

@enrigue_zuloaga