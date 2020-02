Qué criticarle a obras que sí hay que ver

Hay obras de teatro en Guadalajara que merecen mucho público, pero para nada son perfectas. Sus matices incluyen metidas de pata, problemas crasos, evidentes rasgos debatibles, apuestas cuestionables desde el principio: debilidades que, como todo proyecto artístico, algunos espectadores resienten más que otros. Aquí hay dos ejemplos y una duda. Pero que quede claro: hay que ir a verlas.

“Un tonto en una caja”. El mejor trabajo que el joven grupo Make Project ha hecho, y el tercero basado en un texto del argentino Martín Giner, lidia con uno de los riesgos de su propia dramaturgia: equilibrar el humor negro. Las tres actrices de este montaje tapatío son más que solventes (Gaby Escatel se luce al lado de dos experimentadas como Coralia Manterola y Azucena Evans), pero parte de su labor está en moderar el evidente ridículo de la situación y de la plástica. Y hay momentos en donde se imponen el vestuario y la tentación de desviarse hacia la farsa. Es un asunto de tono, dirían los profes de teatro, y no está de más aludir a un gran ejemplo que ronda el cine por estos meses: la película surcoreana “Parásito”, que va con maestría de la comedia al horror pasando por el thriller. Ojalá que “Un tonto en una caja” consolide lo suyo. Viernes de febrero, 20:00 horas, Teatro Vivian Blumenthal.

“Una corona para Claudia”. Hace pocos días este montaje recibió una bonita lluvia de premios en un ejercicio interno de los foros de la UDG, y quizá no hay ni cómo discutirlo: tras iniciarse el proyecto, rearmó su equipo artístico y la dirección recayó en el experimentado Mauricio Cedeño. “Claudia” es un musical español, juvenil y muy contemporáneo, una comedia romántica con un libreto sencillísimo: un grupo de amigos cuya vida cambia cuando conocen a una chica alegre que vive la vida con optimismo. Las contagiosas canciones de amor e ilusión subrayan lo que el libreto ya anticipa: la apuesta por una ternura que —digámoslo ya— es adorable para quien conecta, pero insufriblemente cursi para quien no conecta. Y eso, ¿es malo? Pues no, pero nadie olvide que un espectáculo no tiene que ser monedita de oro. Ojalá que el público que sí la disfrutará no deje de verla. Sábados de febrero, 19:00 horas, Teatro Diana.

“El despertar de la primavera”. Este trabajo apenas está por estrenar este viernes 7 y tendrá cinco funciones entre mañana y el sábado 14, en el Foro Larva; ojalá que sus artistas se rompan una pierna. Es una versión tapatía para el exitoso musical de Broadway “Spring awakening”, de libreto complejo y orientado a público joven. Por lo pronto es curioso que los promocionales que circulan en redes sociales digan muy poco acerca de qué veremos en la versión de Guadalajara y exploten los comentarios de la prensa estadounidense que celebraban, hace años, el montaje original. “¡Uno de los grandes musicales de la década!: The New York Times” es un titular para presumir, cómo no, pero no dice nada acerca de cómo suena “Totally fucked” en español tapatío. Pasa mucho en esta ciudad: los artistas del teatro, en general, tienen largas deudas con los espectadores.

ivangonzalezvega@gmail.com agoragdl.com.mx