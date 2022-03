Putin, acuérdate de Juárez

Hoy que celebramos el nacimiento -en 1806- de uno de los mejores presidentes de México, Benito Juárez, que dejó un mensaje de contenido histórico y profundo para el mundo -no solo para nuestro país- con su frase “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, no podemos sustraernos a la cruda realidad por la que atravesamos, cuando del otro lado del globo terráqueo hay un amenazante loco desquiciado con aspiraciones de conquista que no solo provoca sangre y masiva emigración del pueblo ucraniano que busca refugio que solo reclama mantenerse independiente, además de poner en riesgo en jaque la paz mundial.

Según una publicación del Observatorio Catolico de ayer domingo, que aboga por la paz mundial y hace referencia al conflicto en Ucrania, menciona una paradójica y anónima consigna que reza ‘Acepten nuestras condiciones, y les concederemos la paz’. Y se agrega que la definición clásica de la paz es la tranquilidad en el orden, no es un orden impuesto, no es una tranquilidad obligada por un donde injusto, no es una vida tranquila a cualquier costo’.

Cuánta sabiduría y sentido común en el mensaje de Juárez como en la anónima consigna, que chocan con la imprudencia, insensatez, irresponsabilidad, negligencia, necedad y atrevimiento de las acciones de Vladimir Putin que amenazan con llevar a consecuencias inimaginables un conflicto fabricado para saciar una ambición personal e ir en contra de la historia de un país que reclama una independencia a la que tiene derecho.

Recientemente en Vitoria, capital de Álava -situada en el norte de España, al sur del País Vasco- a las 12 del dia, en un dia comun y corriente, durante las siete minutos las iglesias católicas hicieron repicar sus campanas, haciendo conciencia para orar por la paz y la tranquilidad en Ucrania. Juan Carlos Elizalde, el obispo de Vitoria, quien promovió las acciones, calificó como “descorazonador” lo que le sucede al pueblo ucraniano, además de señalar que “son unos salvajes” quienes provocan la muerte, huida y desolación.

Ante la imprudencia del conquistador y la realidad de quienes huyen, el obispo hizo un llamado apelando por abrir los brazos a quienes salen del país ante el salvajismo que viven. “La dignidad humana obliga a todas las personas que corren el riesgo de morir en su tierra y tienen que huir”.

Mientras tanto el Papa Francisco desde Roma ha expresado nuevamente “el dolor” por el pueblo ucraniano, además de mostrar su “angustia y preocupación” de una situación que se ha agravado en los últimos días, que pone en riesgo la paz del mundo por la ambición de un solo hombre.

Ante la realidad que se vive, la ignorancia a los pronunciamientos como el de Benito Juárez -acuérdate Putin- y seguir al pie de la letra las definiciones clásicas de paz, no queda más que apelar a la oración con la esperanza de que el pueblo ucraniano encuentre su tranquilidad y su derecho de independencia sin estar sometido a caprichos de un invasor. ¿Usted, qué opina?.