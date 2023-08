Pugna naranja: ¿Es por Xóchitl o por Jalisco?

La reunión efectuada en Ciudad de México (viernes 11 de agosto) con la presencia de Enrique Alfaro y Dante Delgado, y en compañía de personajes como Clemente Castañeda, Pablo Lemus y el dueto de Nuevo León: Samuel García y Luis Donaldo Colosio, dejó una lectura mayoritaria aunque no hubiera sido la intención, y esa es que la ruptura interna continúa.

Las crónicas del día después indican con meridiana claridad dos posturas encontradas. La primera, del gobernador Enrique Alfaro, quien insiste en mantener abierta la posibilidad de ir en alianza con una candidatura de coalición siempre que cumpla con los ideales emecistas. Obvio, ese acuerdo sólo podría ser con el Frente Amplio por México.

La segunda es la del dirigente nacional Dante Delgado. Él persiste en que sólo debe haber un camino para 2024: una candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Las hipótesis de lo que puede pasar en MC se multiplican, pero en este espacio proponemos una que sale un tanto de la corriente de ideas: no sólo el partido naranja, sino también el Estado de Jalisco son objetivos primordiales para los actores políticos en la ruta 2024.

De entrada, este miércoles 16 de agosto, Beatriz Paredes viene a Guadalajara para ser recibida en el Paraninfo Díaz de León de la UdeG.

El sábado 19, Adán Augusto López estará en la ciudad y Marcelo Ebrard se presentará en Puerto Vallarta. Los morenistas se encuentran en el último tramo de contienda interna, aunque ya casi todo está definido al anunciarse que su encuesta tendrá una pregunta que vale 75% del resultado y que cuestiona quién es el preferido.

Para el 24 de agosto, los cuatro aspirantes del Frente Amplio realizan en Guadalajara su penúltimo foro en conjunto, de modo que vienen días “interesantes” en materia política en Jalisco.

Sin embargo, persiste la duda: ¿Qué prefieren en MC, mantener el Gobierno de Jalisco y apoyar a Xóchitl Gálvez, o ir en una candidatura presidencial propia que puede abrir una elección de tercios en Jalisco?

Las posturas internas en el partido naranja se multiplican: el gobernador del Estado mantiene contacto con actores políticos del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), además de que la quebrada relación con el Grupo Universidad se ha rehabilitado.

Otro cuestionamiento: ¿Cómo gana más MC en Jalisco, en solitario o en alianza con los partidos del Frente Amplio?

No se trata sólo de resolver la ruta presidencial, sino que al mismo tiempo pretenden mantener los espacios ganados a nivel local (no debe perderse de vista que en 2024 sólo Jalisco, y no Nuevo León, registran contienda por la gubernatura), además de que el liderazgo de Dante Delgado contenderá con el de Enrique Alfaro al momento de definir candidaturas a la Cámara de Diputados.

Pareciera, vistas las cosas rápidamente, que el dirigente nacional de MC no valora lo suficiente lo que se ha logrado en Jalisco y que su apuesta no protege el legado que pretende mantener el mandatario jalisciense.

Y en este diálogo tensionado, mucho tienen que decir el alcalde Pablo Lemus y el senador Clemente Castañeda… aunque por el momento guardan un conveniente silencio.