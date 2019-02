Prudentemente, Charros declina jugar en dos Ligas

No obstante los insistentes comentarios entre aficionados y analistas deportivos, lo cierto es que no habrá participación de los Charros de Jalisco jugando en la plaza beisbolera local tanto en la Liga Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Beisbol.

Los comentarios inferían en el sentido que cual fue determinada la ampliación de ocho a 10 equipos en la LMP con la inclusión, regresando al circuito invernal, de los Algodoneros de Guasave y la integración de Sultanes de Monterrey -que participará en ambas Ligas-, y ante la pretensión de que volviera a estar presente el señero equipo Águila de Veracruz en la LMB y para tal incorporación ser requerible ampliar el circuito con otro conjunto además de la novena porteña veracruzana, la elucubración planteaba que los Charros de Jalisco estarían aceptando la solicitud de incorporarse con un equipo participando en la Liga veraniega, de la misma forma que los Sultanes de Monterrey aceptaron incorporarse a la Liga de otoño-invierno; es decir, la pretensión de que Charros jugara también en ambas Ligas para que en Jalisco hubiese beisbol todo el año.

Los comentarios se dieron en razón de parecer viable a partir que el beisbol se ha fincado sólidamente en Jalisco, ya que la charromanía ha sido un éxito después de cinco temporadas, pues el público ha asistido en forma creciente a los cotejos y hay balance positivo de cinco años en esta nueva etapa de los caporales albiazules en la LMP al haber conseguido un subcampeonato, posteriormente un sexto lugar, y de haber caído al último puesto haberse levantado y lograr un tercer lugar para arribar al flamante título de campeones que se adjudicaron merecidamente en la más reciente campaña.

Lo cierto es que no habrá beisbol todo el año en Jalisco, es una decisión que ya tomó la directiva estableciendo que de momento no existe posibilidad para ello y hay peligro de potencial fracaso de la participación de un equipo local en dos Ligas distintas jugando todo el año.

Existe también un alto riesgo en la reacción de la afición acostumbrada a ver uniformados a sus ídolos con la franela de Charros en el beisbol invernal y después verlos desfilar enfundados en casacas de otros equipos a los que pertenecen sus derechos como jugadores en la Liga de Verano, enfrentándose a los colores que la afición local venera.

Es destacable la prudencia que ha imperado en la directiva de los campiranos albiazules, ya que al concluir a fines de enero pasado la campaña de la LMP obteniendo el anhelado campeonato, declinaron entrar como emergentes a organizar la edición 61 de la Serie del Caribe, que como es sabido se canceló la sede en Venezuela y no se dejaron alebrestar para asumir la riesgosa responsabilidad de un certamen para el cual no existían las mejores condiciones de éxito y fue una excelente decisión ya que determinaron enfocar todas sus baterías a lograr para Jalisco una de las tres sedes del torneo preolímpico Premier 12 que es de una dimensión mundial rumbo a las olimpiadas de Tokio 2020, y ahora vuelven a mostrar sensatez al no aceptar un grave riesgo de fracaso por una aventura como la que significaba tener beisbol profesional todo el año, para lo cual aún no existen las condiciones adecuadas.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com