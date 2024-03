Primer debate a la gubernatura: es hoy

“Del choque de opiniones surgen chispas que nos permiten ver la luz de la razón” Jeremías Bentham solía repetir esa figura para defender, una y otra vez, el papel central del debate político en cualquier democracia. El debate “es el momento y la sede de la argumentación pública” -decía- en donde las distintas preferencias, opiniones o propuestas deben justificarse mediante razones, en un ambiente crítico y ante los ojos de quienes decidirán su voto.

Desde entonces -desde el siglo XVIII- los debates políticos y especialmente los debates político-electorales no han hecho más que cobrar centralidad. No hay democracia en el mundo que no los ubique en sus prácticas, en sus legislaciones, como una aduana inevitable para cualquiera que desee gobernar o legislar.

En Jalisco se confirma ese hecho. Un estudio de opinión realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPCJ), mostró que la información más relevante para las y los jaliscienses a la hora de decidir su voto, es la que producen los debates, y por eso, en estas elecciones apostamos por realizar el mayor número en la historia electoral de Jalisco. Lo hicimos innovando en sus formatos, para propiciar el intercambio crítico, ágil, razonado, y atendiendo los asuntos de mayor interés para la ciudadanía.

En la definición de los temas y preguntas de los debates participaron distintos sectores de nuestra sociedad, personas expertas y ciudadanía interesada (incluidas las infancias, juventudes y quienes residen en el exterior), a través de foros públicos y redes sociales.

Hoy a las 10 de la mañana se realizará el primer debate entre Laura Haro (Fuerza y Corazón por Jalisco), Claudia Delgadillo (Sigamos Haciendo Historia en Jalisco) y Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano), sobre los temas de seguridad, derechos humanos y gobernabilidad. Los otros debates para la gubernatura serán los días sábado 13 de abril; sábado 4 de mayo y el domingo 26 de mayo.

Todos los cargos de elección popular que hay en Jalisco están en contienda este año. En esa lógica, el esfuerzo del IEPCJ incluye la organización de dos debates entre candidaturas que contienden para diputaciones por el principio de representación proporcional de nueve partidos políticos (7 nacionales y 2 locales). Para el primero de ellos se determinó la participación de las candidatas registradas en la primera posición de la lista plurinominal, por lo que se tratará de un debate exclusivo entre mujeres (las reglas de paridad señalan que los partidos están obligados a postular mujeres encabezando dichas listas). En el segundo debate participarán las candidaturas que cada partido elija de su lista de representación proporcional. Estos debates se llevarán a cabo en Guadalajara el domingo 21 de abril y el sábado 11 de mayo.

Adicionalmente, el IEPCJ podrá organizar los debates municipales que le sean solicitados de manera que, previsiblemente, el Instituto también organizaría estos ejercicios entre candidaturas a las presidencias de algunos ayuntamientos.

Todos los debates serán transmitidos por las televisoras públicas del estado, además de diversos medios de comunicación y plataformas digitales que se han sumado a este esfuerzo democrático. Jalisco TV y Canal 44 han contribuido decididamente en estos ejercicios, al hacerse cargo -con inmenso profesionalismo- de su producción técnica en los formatos y tiempos solicitados por el IEPCJ.

Las reglas para los debates han sido previamente definidas con la presencia permanente de los partidos políticos. Para este trabajo, la Comisión temporal de debates del IEPC realizó diversas reuniones para establecer reglas, justificar su pertinencia, escuchar a los protagonistas de esta contienda (los partidos) y avanzar en las definiciones con pleno conocimiento de todas las fuerzas políticas. También la designación de las personas moderadoras, todas ellas profesionales con experiencia acreditada en la conducción periodística, fue públicamente deliberada con las representaciones partidistas, logrando un amplio acuerdo.

Hoy escucharemos a quienes buscan la gubernatura del Estado de Jalisco. Conoceremos sus propuestas, sus argumentos y sus respuestas a las preguntas que la ciudadanía plantea. Los debates hacen posible este tipo de acercamiento público a la personalidad, al talante y a la preparación de las candidaturas. Por eso son imprescindibles.

En una democracia, la deliberación es el basamento del entendimiento, pues permite que los distintos puntos de vista de nuestra amplia diversidad convivan, con libertad y en paz. En el debate de esta mañana -y en los que siguen- Jalisco espera propuestas surgidas de diagnósticos demostrables y bien argumentados, espera la confrontación crítica de las ideas (más que de las personas), y la atención a los temas que reclama la sociedad.

La Ley Electoral de Jalisco, el trabajo del IEPC y la voluntad de las candidaturas a participar en este ejercicio permiten hoy a la ciudadanía presenciar un ejercicio de libertad, de contraste, dentro de un formato acordado, respetuoso y civilizado. Un ejercicio que nos permite reconocer la vigencia de nuestra democracia.

Una sociedad que conoce, que se informa con verdad, es libre de decidir su destino.