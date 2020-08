Primer acto de la extradición pactada

Con la revelación que hizo ayer Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en el sentido de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó este martes una denuncia de hechos en la que señala al ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de ordenarle repartir mas de 100 millones de pesos de sobornos recibidos por la empresa constructora brasileña Odebrecht para asesores electorales extranjeros que participaron en la campaña presidencial del 2012, y 84 millones obtenidos de otras corruptelas para repartir a legisladoras y legisladores de varios partidos políticos para firmar el Pacto por México y votar a favor de las reformas estructurales del sexenio peñista en 2013 y 2014, quedó listo el telón, para, de ser necesario con fines electorales, abrirlo y llamar a la escena para que comparezcan los dos personajes más importantes del pasado gobierno priista.

Desde luego es una buena noticia que por fin en México se ponga fin a la impunidad de la que siempre han gozado los ex presidentes y sus altos funcionarios. Pero no se puede aún cantar victoria. De hecho, México sigue siendo, junto con Venezuela, el país donde aún no hay ningún político encarcelado por el caso Odebrecht, que provocó un escándalo internacional de corrupción en 11 países latinoamericanos y un africano entre 2005 y 2014, y que llevó a la cárcel a ex presidentes de Brasil y Perú e incluso el año pasado al suicidio de Alan García, ex presidente de ese país andino.

El ex director de Pemex, que estuvo preso unos meses en cárceles de España por este caso, logró una extradición pactada a cambio del privilegio de no pisar la cárcel en México ni siquiera para ir a firmar a los juzgados.

Esa enorme concesión a Lozoya, que podría rayar en lo ilegal a juzgar por la dureza con la que se ha tratado a otros detenidos por el gobierno de la autollamada cuarta transformación, como la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que enfrenta sus acusaciones de corrupción tras las rejas, confirma también el uso político-electoral que se le quiere dar al caso. Las acusaciones que hace Lozoya a cambio de su libertad le caen como anillo al dedo en tiempo y forma por la proximidad del proceso electoral del 2021.

El gobierno de la 4T, pues, pone en riesgo así la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador de la lucha y castigo a la corrupción, que se podría desvirtuar si todo queda en circo mediático para afectar a sus adversarios políticos.

Más aún si a la postre no se pueden acreditar en los tribunales los señalamientos que está lanzando un ex funcionario que evidentemente participó y medró de los actos de corrupción de los que hoy se quiere librar repartiendo culpas. Veremos qué viene luego de este primer acto de la extradición pactada.

jbarrera4r@gmail.com