Previa de la Champions League 2019-2020

GRUPO A

Real Madrid: La mala temporada anterior no les impedirá ser nuevamente favoritos. Pero parecen menos fuertes que antes. PSG: Por dinero, están obligados a ser los mejores. Por resultados, las Semifinales serían un progreso. Galatasaray: La localía y la experiencia serán argumentos para intentar una hazaña. Brujas: Nunca han pasado de ronda desde el formato actual de la Champions, iniciado en 1992.

GRUPO B

Bayern Munich: La Champions es una obligación relativa: es un objetivo histórico, pero hay planteles más fuertes. Tottenham: Tras ser finalistas, los Spurs serán menos sorpresivos y tendrán más obligaciones. Olympiakos: Pasaron tres fases previas y el propósito es sorprender a Europa. Estrella Roja: Como en 2018 al derrotar al Liverpool, los serbios sólo irán a hacer pasar malos ratos.

GRUPO C

Manchester City: Llevan ocho participaciones en Champions y sólo una Semifinal. Es hora de ir al siguiente nivel. Shakhtar: Competidor habitual de la Champions; la meta es pasar a octavos de final. Atalanta: Tienen una gran oportunidad de clasificar, pero el debut europeo les puede pesar. Dínamo Zagreb: Vuelven tras dos años de ausencia, para arrancar puntos y no ser goleados.

GRUPO D

Atlético: El reto es estar entre los mejores ocho de Europa y a partir de allí, aplicar los fundamentos que los llevaron a dos Finales. Juventus: Favorito para ganar el trofeo que no obtienen desde 1996. Bayer Leverkusen: Por futbol podrían competir, pero la plantilla es inferior a la de colchoneros y bianconeros. Lokomotiv Moscú: Desde 2004 no juegan los Octavos de Final de la Champions y no parece que la situación cambie este año.

GRUPO E

Liverpool: El reto será repetir la conquista en años seguidos, tal y como lo hicieron en 1977 y 1978. Napoli: Oportunidad inmejorable para volver a Octavos de Final, ronda en la que perdieron contra Chelsea (2012) y Real Madrid (2017) Salzburgo: Han ganado 10 de las últimas 13 Ligas austriacas, pero jugarán Champions por primera vez desde 1994. Genk: Volvieron a ganar el campeonato de Bélgica tras ocho años de sequía.

GRUPO F

Barcelona: Evitar las remontadas en contra y ganar la Champions: no hay otra salida. Inter: Los refuerzos y el plantel deberían alcanzar para estar en Octavos, ronda que no juegan desde 2012. Borussia Dortmund: Son fiables en Ronda de Grupos, clasificándose en cinco de sus últimas seis participaciones. Slavia Praga: Como la cara de uno de sus directivos en el sorteo: en grupos así, sólo se puede reír.

GRUPO G

RB Leipzig: El proyecto de Julian Nagelsmann tendrá su oportunidad de lucirse en Europa, hay plantel y juego para lograrlo. Lyon: Con Juninho Pernambucano como director deportivo y Sylvinho como entrenador, los franceses se darán por bien servidos si pasan esta ronda. Zenit: La última vez que fueron cabezas de serie se metieron entre los mejores 16. Benfica: Tienen el control de la Liga portuguesa al ganar cinco de sus últimas seis ediciones, pero Europa es más complicada.

GRUPO H

Chelsea: Sin fichajes y con los jóvenes sacando la cara por el club, el objetivo es clasificarse y, a partir de allí, dependerá de la suerte y los rivales. Ajax: Foguear jóvenes y continuar sorprendiendo será la apuesta. Valencia: En un grupo más accesible que el del pasado año, un nuevo tropiezo será desalentador. Lille: Tienen pocas posibilidades de clasificar, pero los jóvenes del club francés tendrán una gran vitrina para mostrarse.