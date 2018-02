Presión italiana

El paso de Kimi Raikkonen dentro de Ferrari podría terminar prematuramente si el piloto finlandés no consigue acortar la diferencia en desempeño con su compañero de equipo.

Para muchos, la renovación de su contrato en octubre sorprendió a gran parte de los seguidores del serial, sobre todo cuando unos meses atrás el mandamás en la escudería lo calificó como holgazán tras un par de carreras decepcionantes, sin embargo poco después Marchionne aceptó que en las condiciones adecuadas Kimi podía manejar mejor que todos.

Es una lástima que no hayan encontrado en Ferrari la llave para que todos los fines de semana brillen. Aunque no pareciera, la temporada pasada fue la mejor en términos de resultados y cosecha de puntos para Kimi, pero cada vez es más evidente su papel como piloto número dos dentro de la escuadra, circunstancia lamentable para un ex campeón del mundo.

Raikkonen, dividido en dos fases, inicia su octava temporada pilotando monoplazas italianos, convirtiéndolo en uno de los más longevos, pero el tiempo no le garantiza al finlandés su permanencia dentro de Ferrari y estoy convencido que él lo sabe.

Ferrari ha hecho un extraordinario trabajo en su academia de pilotos jóvenes y ahora con la recién formada asociación con Sauber cuentan con por lo menos un asiento dentro de la parrilla para exhibirlo. Para 2018 fue Charles Leclerc el elegido para asumir dicha posición; sumando la presión para Kimi, son circunstancias muy diferentes el ver triunfar a tu peor amenaza los domingos por la mañana previo a la bandera verde en la máxima categoría al verlos competir en la misma parrilla.

Reconozco que para Leclerc su debut dentro del serial sea difícil por consecuencia de las herramientas disponibles, por lo que superar a su compañero de equipo tiene que ser una obligación y en caso de conseguir puntos llamaría la atención de muchos de los directivos en el serial.

No estoy declarando o prediciendo la partida del “hombre de hielo”, pero tenemos que considerar el temperamento de los italianos, quienes no dudarán en reemplazarlo si no logra acercarse al ritmo de Sebastian Vettel. Haber sido el último piloto coronado campeón del mundo con overoles rojos no es garantía para permanecer en el circo.

