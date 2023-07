“Presentación de un libro para leerse”

Dentro del ciclo iniciado por el Gobierno del Estado para conmemorar el segundo centenario de la constitución formal del Gobierno como Estado de la Federación y la constitución de ésta como Estado federal, que terminó siendo la forma decidida por el pueblo de Xalisco por vía de sus muy brillantes representantes populares, ha habido otros actos y celebraciones al respecto, pero quiso el Colegio de Notarios hacer lo propio, ya que el notariado jalisciense fue testigo del nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco, en las fechas en que esto tuvo lugar.

Para ello, el citado colegio publicó el texto, que contó con los comentarios de muchos de sus miembros, muy capaces en la narrativa histórica, ya que se trata de un grupo social al que no se dificultan estos temas. La presentación de la edición tuvo lugar en el propio colegio esta semana e invitaron para ello al maestro Enrique Ibarra Pedroza, quien, además de su cargo oficial, es uno de los principales autores sobre esta materia, por lo que no sólo presentó el libro, sino que condujo al auditorio doctamente sobre el tema, haciendo notar muchos detalles poco conocidos del camino hacia dicha federación en contra de quienes deseaban un Gobierno centralista, lo cual no fue sencillo.

La coordinación general de la obra recayó sobre el actual presidente del colegio, el notario Jaime Eduardo Natera López, quien se echó sobre los hombros la gestión de talentos que se dio y que consistió en los trabajos que algunas notarías y notarios del Estado hicieron, con una justificación escrita por Raúl Gómez Mariscal, cuyas investigaciones generaron muchos de los comentarios.

La excelente presentación hecha ya por notarios se la debemos al notario Adalberto Ortega Solís, al presidente de la Academia de Derecho Notarial, notario José Luis Leal Campos, y las notarias Sara Elena Ortega Garnica y Adriana Mercado Ruiz.

En la obra se publican artículos como el del notario José Guillermo Vallarta Plata sobre la evolución o deformación del federalismo mexicano, interesante sin duda para leerse. Mi solitario lector entenderá que acabo de tener acceso al libro y estas son las primeras impresiones sobre el mismo, pero suficientes para que me llegue el gusto por lo bueno, así que decidí escribir sobre este, aun a riesgo de ser injusto y omitir algún comentario sobre alguno de quienes trabajaron en esta obra, como el notario Héctor Basulto Barocio, quien analiza los doscientos años del fenómeno, de la misma forma que lo hacen las notarias Marta Gloria Gómez Hernández y Verónica Leal Campos.

Además, el texto nos describe a los representantes y a los notarios de la época, por lo que no resistí comentarlo sin haber profundizado en él, pero alcanzando a degustar los textos que debían formar parte de la educación formal para los jaliscienses, por nacimiento o por adopción, para saber por qué somos como somos y dar muestra de lo que opinaron quienes nos precedieron.

