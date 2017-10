Predios municipales: rendición de cuentas

Los gobiernos de Guadalajara y Zapopan han emprendido una serie de ventas de predios municipales para favorecer la redensificación urbana. Como siempre en estos casos se ha generado gran controversia en torno al fondo y a las formas de hacerlo.

La pregunta de fondo es si el Ayuntamiento debe o no usar sus predios para la redensificación o si lo que toca al Ayuntamiento es solo generar políticas públicas que faciliten el desarrollo urbano sustentable, facilitar la tramitología sin descuidar el ordenamiento urbano. No hay duda de que esto último no solo les toca a los ayuntamientos, sino que esa debe ser su función principal. El debate es, en todo caso, si debe o no deshacerse de sus terrenos pues cuando más tarde se requieran para algún tipo de equipamiento urbano, sean parques, escuelas, clínicas, módulos de policía etcétera, no tendrá tierra disponible.

Los predios que están vendiendo son, en teoría, aquellos cuyo destino no compromete los servicios, que están en lugares donde ya hay parques, clínicas y escuelas, con lo que no habría ese tipo de afectación. Sin embargo, la discusión sigue siendo válida, porque las políticas públicas de redensificación son aún poco claras, llenas de trabas absurdas y vericuetos legales que hace que muchos permisos se sigan colando por la vía de los tribunales en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero son las formas las que siguen siendo el talón de Aquiles de las administraciones emecistas. Suponiendo, o más bien confiando, que no hay corrupción en esto, hay cuestiones de forma muy descuidadas y decisiones poco claras. Esas típicas cosas que, aun queriendo creer que son positivas y hechas con la mejor buena fe, suenan y saben extrañas. La manera de licitar y la forma de pago de las contraprestaciones no son lo suficientemente claras. Cuando el beneficiario de un cambio de uso de suelo y de una reducción súbita de precio es el consorcio Caabsa, nada menos que el proveedor de servicios de recolección de basura, el mismo que nos hicieron creer que nos había estado robando durante los últimos años cobrando de más, las explicaciones merecen ser más contundentes y transparentes, y las prisas se vuelven sospechosas.

La transparencia y la rendición de cuentas no se trata solo de sacar buenas calificaciones en las evaluaciones, eso está muy bien, pero lo damos por sentado: es el trabajo de los funcionarios públicos. De lo que se trata es de explicar clara y suficientemente las decisiones que se toman con nuestro patrimonio y en eso nos han quedado a deber.