“Posibles avances”

Pues se llegó al estadio equivalente a la fase 3 de la pandemia de COVID-19, según nos lo anunció el subsecretario de prevención y promoción de la salud doctor Hugo López Gatell, quien desde hace tiempo parece ser el personaje designado por las autoridades para ello, como representante de un grupo de sabios y científicos sobre el tema, del que hemos tenido una conferencia diaria.

Se detalló que ya era tiempo que se llegara a esa fase de la enfermedad y hasta donde entiendo, que entiendo muy poco de ello, es un estadio de la misma anunciado ya desde siempre. A falta de mejor criterio, yo no tengo más opción que creer la opinión de este grupo, que parece la más sensata.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco -según se ha publicado en El Informador-, inició su propia contabilidad, advirtiendo firme pero cordialmente de aquello que está señalado como limitado. Ahora que, no tengo noticia de quiénes son los sabios locales, pero para no andar midiéndole las cañas y con la trompa escarbando la humedad, lo que corresponde es nada menos que creer a ambas comisiones y obedecer a cada uno en su ámbito de educación y facultades; obedecer en su nivel a cada quien, con la esperanza de que sigan haciendo bien las cosas y confiados en que, tanto en lo federal como en lo estatal, están actuando para nuestro beneficio. Así, por lo pronto, a quienes no pertenecemos a ese grupo de sabios y científicos, lo que nos toca es obedecer, sabiendo, claro, que estamos siendo vigilados.

Me dirán ustedes que hay asuntos en que los gobernantes son engañados, yo mismo les he comunicado que el señor presidente ha sido engañado porque ideó asistencia para los viejos (para la que califico ampliamente) y le han dicho que ya nos entregaron los fondos, con lo cual mienten miserablemente y pretenden engañarlo. Algún día veremos cómo se descubre que él es ajeno al engaño, y eso sucederá porque el señor presidente se va vigilando temas que los de abajo pensamos no comprende, cuando la realidad es que parece que no, pero tiene previstas las caídas; si no me cree, vea los casos en que usted sospeche y se encontrará que cuando usted va, él ya viene. Coincidiendo con usted o no, pero previsto sí parece estar.

Ahora que viendo -según hemos sido guiados- los procesos evolutivos del virus, espero que la actuación de las autoridades a todos los niveles sea la adecuada, por lo que pido que nuestra actividad en todos los casos resulte apropiada para tener resultados óptimos para nosotros, y que signos como la normativa de vuelta a clases simbolice que en algunos aspectos ya tenemos algunas notas bien estudiadas, que impliquen lo que la autoridad considera avance.

@enrigue_zuloaga