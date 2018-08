Por favor, reflexiona Andrés López Obrador, Presidente electo

Aunque ya toqué este tema anteriormente, siento la necesidad de volver a hacerlo y mencionar que la gran mayoría de acciones que ha prometido López Obrador son positivas para México.

Sin embargo, señor Presidente electo, que demostraste gran inteligencia y extraordinaria capacidad de convocatoria y que 53% del pueblo mexicano te apoyó, hecho que no había sucedido en México, que esa gran mayoría eligiera, sin ninguna duda, al nuevo Presidente, te pido que reflexiones sobre el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el mensaje que mandaste a la nación el viernes pasado, ratificando que se va a realizar una consulta popular en todo el país y a todos los mexicanos para ver si quieren que se siga el Aeropuerto Internacional de México o no.

Un poco antes, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, nominado como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extraordinario ingeniero, capaz y con mucho prestigio, expresó que cancelar la obra del aeropuerto como está actualmente, tiene invertidos 100 mil millones de pesos y costaría otros 50 mil por los contratos que están firmados y los problemas que esto provocaría.

Semanas antes, Presidente electo López Obrador, reuniste exitosamente a un número de expertos ingenieros quienes ofrecieron hacer un estudio para ver la factibilidad y la conveniencia de seguir con la realización del Aeropuerto Internacional. Además se anunció que habrá estudios que se analizarán con los técnicos de la Cámara Nacional del Autotransporte, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Cámara de la Industria de la Construcción, entre otras.

Se mencionó que “construir el Aeropuerto de Santa Lucía y cancelar las obras actuales tiene un costo en conjunto de 170 mil millones de pesos y habrá que compararlo con la rentabilidad y funcionalidad de seguir la construcción a partir de ahora y cuánto costaría llegar al punto final de las dos alternativas”. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores analizó y expresó que Texcoco es la opción más positiva y viable para la realización del nuevo Aeropuerto Internacional que le daría a México una característica más competitiva en todos los sentidos.

Lo que no se puede entender es la expresión que hiciste, que México no va a ser dictadura sino va a ejercer una verdadera democracia y por eso la construcción del nuevo aeropuerto y su finalización serán decididas por todos y cada uno de los mexicanos. Con todo respeto, me parece de lo más absurdo y extraño que todos los habitantes voten y decidan la conveniencia de seguir con el aeropuerto o no y que va a ser definitivo; dijiste en tu mensaje: “Eso lo decidiremos entre todos los mexicanos, el pueblo lo decidirá”.

Entonces yo te pregunto: ¿cuál es el objeto de mandar hacer análisis al grupo de expertos multidisciplinarios que realmente conocen el tema de la conveniencia de realizar el Aeropuerto? Si su análisis no va a servir de nada, porque después los jornaleros de Chiapas y Oaxaca sumándose pueden decir que no se debe construir el aeropuerto, sin ningún conocimiento real que pueda compararse con el de los expertos que hicieron los análisis técnicos y financieros.

Realizar las dos pistas en la base aérea de Santa Lucía requiere, además, la construcción de una nueva terminal en Santa Lucía y el desalojo de la Sedena.

Por favor, señor Presidente electo, reflexiona; de qué sirve mandar hacer todos los estudios por gente realmente conocedora del tema, si después los pueden anular multitudes que sí tuvieron y sí tienen el poder de votar para elegir un Presidente, pero de ninguna manera es posible ni valioso que opinen sobre el tema del Aeropuerto Internacional de México.

Imagínate señor Presidente electo, que una empresa que tiene 10 mil empleados y decide sacar un nuevo producto y una estrategia de venta, haga una consulta popular a sus 10 mil empleados a ver si lo debe hacer o no. Esto realmente es de lo más absurdo que se ha planteado.

Quiero repetir que la gran mayoría de proposiciones que nos has hecho al pueblo mexicano son muy positivas para México y ojalá se puedan realizar como lo has planeado, pero por favor reflexiona en este caso del aeropuerto, el tema de la ilógica consulta popular.