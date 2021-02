Por egoísmo y la falta de suficientes resultados positivos

Para la mayoría de quienes viven de la política y para la ciudadanía en general es difícil reconocer hasta donde es el egoísmo lo que impide que en México se reconozca que los distintos gobiernos han alcanzado logros, y es por ello que sobre todo cuando ya se fueron, se les achacan todos los males, como una forma de querer resarcir a la política. Al respecto, los gobiernos y ciudadanos de los países considerados como del primer mundo, nos dan una lección más…permítanme un ejemplo.

Si el exigente pueblo alemán eligió y mantuvo a la cabeza de su Gobierno a la física química Ángela Merkel durante 18 años y en su despedida del cargo como primera ministra de su país los representantes y la propia sociedad le brindaron un reconocimiento de al menos seis minutos de aplausos, habríamos de entender que la señora supo y sabe hacer las cosas de manera acertada, tan es así, que aún con menos edad y más preparación que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y con muchísimos logros que le son reconocidos en Alemania y el mundo, se ha decidido por disfrutar el modesto departamento en el que ha vivido durante años con su esposo, y dejar el Gobierno en nuevas manos.

En el caso de nuestro país, estoy convencido de que en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 50 años -que me ha tocado vivir-, seguramente se alcanzaron resultados positivos -lo que no quiere decir que superaron a los negativos-, pero dada nuestra idiosincrasia, tal parece que el egoísmo y la pasión nos gana, al grado de no reconocer que aunque con errores, falta de capacidad y hasta con la corrupción de no pocos vividores de la política, se han alcanzado importantes logros.

APUNTE

La capacidad de gobernanza del pueblo alemán y su líder durante los últimos 18 años de Ángela Merkel es verdaderamente admirable. La primera ministra reconoció y agradeció a la sociedad su participación y paciencia para alcanzar resultados positivos ante una pandemia que se ha convertido en el reto número uno de todos los gobiernos del mundo…en tanto, ante los mortales resultados en México y en Jalisco, para los “políticos” de aquí, los culpables somos los ciudadanos.

Según ellos, miles de familias estamos de luto por pen…santes, por no entender sus mentiras y quedarnos callados cuando un día dicen una cosa y al momento siguiente otra diferente sin ningún rubor, ni remordimiento, porque para ellos lo principal es ver cómo van las encuestas, cómo seguir beneficiando a parientes, amigos, conocidos, ex socios y nuevos cómplices, porque el 6 de junio está a la vuelta de la esquina y seguramente la sociedad habrá de tomar decisiones que no les serán benéficas a los gobiernos en el poder.

