Poncho Romo ignoró a Lomelí y nombró a José Luis

El rechazo de las figuras más acaudaladas de la iniciativa privada de Jalisco y de los dirigentes de las cinco principales cúpulas empresariales al anunciado cargo del coordinador estatal que nombró el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ya habían manifestado públicamente, volvió a quedar patente ayer en la visita relámpago que hizo el futuro jefe de la oficina de la Presidencia de República, Alfonso Romo, para reunirse con los empresarios de la Entidad.



Como se recordará, los dirigentes de los principales organismos empresariales cuestionaron las coordinaciones estatales desde que el 10 de julio las anunció López Obrador. Este nombramiento, consideraron, atenta contra el pacto federal y crearía divisiones por el carácter político que le veían al nombramiento por recaer en Carlos Lomelí, ex candidato de la coalición Morena-PT-PES a la gubernatura del Estado. Claramente, esa argumentación estuvo en franca sintonía con la que días después haría el propio gobernador electo, Enrique Alfaro, quien rechazó tener intermediarios para tratar con el futuro Presidente, con quien por cierto aún no se reúne.



Por eso ayer los hombres del dinero de Jalisco y los líderes de la Cámara de Comercio, de la Coparmex, del Comce (que agrupa a los exportadores), del Consejo de Cámaras Industriales y del Consejo Agropecuario, se encargaron de dejarle en claro a Romo que el también multimillonario Carlos Lomelí no es de los suyos, al no convocarlo a la reunión.



Donde tampoco le fue bien al empresario farmacéutico fue en la reunión previa que Romo tuvo con los más importantes empresarios del Estado, entre los que estaban sus competidores Carlos Álvarez Bermejillo, de PISA, y Javier Arrollo, de Farmacias Guadalajara; Guillermo Urrea, Francisco Beckman, Raymundo Gómez Flores, Juan Arturo Covarrubias, Francisco Mayorga, René Rivial y el anfitrión, José Luis González Íñigo, en la que algunos de ellos hicieron fuertes críticas a quien será el representante de AMLO en Jalisco a partir del 1 de diciembre.



Lo que también quedó claro es que a Romo no le interesó mucho hacer valer el lugar del coordinador estatal de su jefe Andrés Manuel. En su breve intervención, y en la sesión de preguntas y respuestas, que se recortó de las dos horas y media que se tenían planeadas, a sólo una por compromisos del empresario regio, no hizo una sola mención de Lomelí. No sólo eso. En varias ocasiones les pidió a los presentes que cualquier asunto o propuesta para afinar la política industrial del próximo Gobierno se la hicieran llegar a través de González Íñigo. “Él será mi enlace con ustedes”, les dijo.



Así que mucha gestión y mano izquierda deberá desplegar el doctor Lomelí si quiere cumplir con el papel de coordinador estatal, cuyas funciones están por definirse, sin tanta hostilidad de sus colegas empresarios e indiferencia de su compañero, el regio Romo.