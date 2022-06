Polémicos experimentos para acortar juegos

Desde hace años se ha estado analizando desde las Ligas Mayores, La Americana y La Nacional, y obviamente reflejado en los circuitos de Triple A en México y en otros países sobre todo en oriente, incluyendo los de América Latina, el cómo procurar que los cotejos beisboleros puedan tener una duración mucho menor del promedio que ahora tienen, dado que como sabemos, lo menos que generalmente puede durar un juego en promedio es poco menos de las tres horas, lo normal es entre tres horas y media, y tres horas y 45 minutos.

Pero hay ocasiones en las que han tardado muchas horas, juegos que se van a extra innings o incluso normales a las nueve entradas y que se alargan demasiado y la presión de las empresas televisoras y radiofónicas, así como el propio público, que en gran parte preferiría que fueran más rápidos, todos ellos hacen esa presión para que haya medidas que tiendan a generar una menor duración de los cotejos.

El asunto es que se han hecho cosas como que los extra innings, algunas veces ya desde el primero u otras ocasiones a partir del décimo primero o décimo segundo inning en torneos internacionales, empieza la entrada con un corredor en segunda base; se han ya implementado acciones como las de limitar el tiempo, los segundos que tiene que existir entre pitcheo y pitcheo por parte del monticulista; reducir el número de visitas a la loma y la duración de ellas por parte del coach o mánager.

El que se limiten los cambios de pitchers generando que un lanzador deba atender al menos a tres bateadores; incluso con la polémica que ello causa de que limita la libertad de la forma de administrar el bullpen que tiene un mánager, cuando en algún tiempo se estableció que después del segundo strike un intento de toque se convierte en foul sea un out automático.

Y hay otras situaciones que se han venido planteado como limitar el número de batazos de foul, no de toques, sino batazos normales después del segundo strike que por ahora no tiene límite; hay ocasiones en que un turno por motivo de los foules llega a durar muchísimo tiempo y hay hasta 25 lanzamientos o más entre el pitcher y un bateador en un enfrentamiento ordinario entre el monticulista y el aporreador en home; y se ha planteado el reducir a tres o cuatro los batazos de foul que no deban contabilizarse como el tercer strike después de los primeros.

La Liga Mexicana de Béisbol estableció en esta temporada un esquema en el cual se instruye que los cotejos que se realizan los días martes y miércoles solamente tienen una duración de siete entradas. Todo finalmente tiene motivo de análisis y discusión. Habrá que revisar hasta dónde impera el purismo y hasta dónde tiene que buscar preservar las tradiciones y ver de dónde se puede recortar los tiempos sin lastimar la esencia del rey de los deportes.

