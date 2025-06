Poca credibilidad y con “la cola entre las patas”

Seguramente que la intención de Donald Trump era llegar “pavoneándose” a La Haya —capital de Holanda del Sur, una de las provincias de los Países Bajos— y saludar a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —que ayer inició su reunión— como el hombre que pacificó el conflicto entre Israel e Irán y recibir las pleitesías de los aliados. Sin embargo, “el tiro le salió por la culata”.

Al salir de la Casa Blanca y dirigirse al Marine One —helicóptero presidencial—, fue abordado por los reporteros sobre el desacato de Israel e Irán a su orden de cese al fuego —que hasta ayer por la tarde aceptaron provisionalmente ambos países— y, “con la cola entre las patas”, dijo: “I don’t know what they are fuck doing” (“No sé qué carajo están haciendo” —versión decente de la traducción—).

Israelíes e iraníes “no lo pelaron” en un principio y continuaron disparando misiles, lo que le quitó autoridad ante el mundo a la “recomendación” que había dado a los involucrados en el conflicto. Y eso despojó a Trump de la oportunidad de llegar a la reunión de la OTAN como el “héroe” de la película.

Además, durante el vuelo entre Washington y La Haya empezaría a cobrar fuerza la versión de la misma inteligencia estadounidense que sugiere que los ataques aéreos del sábado pasado en contra de los tres sitios nucleares de Irán no lograron sus objetivos al 100 por ciento. El informe preliminar clasificado afirma que el bombardeo en las instalaciones nucleares selló las entradas a dos de ellas, pero no derrumbó sus edificios subterráneos, lo que no destruye el programa nuclear, sino sólo lo retrasa por algunos meses. Así que la llegada de Trump a la reunión de la OTAN no fue “una entrada triunfal”, sino un arribo lleno de frustración.

Ahora bien, el cese al fuego es solo temporal, “por unas horas”, ya que mañana jueves por la noche termina el plazo acordado por las partes en el conflicto, y después de eso las agresiones militares mutuas pueden regresar y la guerra prolongarse indefinidamente.

Trump, después de los ataques del sábado, dijo que las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán estaban “completa y totalmente destruidas”, afirmación que ahora parece estar en duda. Lo que está “completa y totalmente destruida” es la credibilidad de Donald Trump, quien no cuenta con la aceptación de la mayoría de estadounidenses —6 de cada 10, según encuesta de CNN— sobre el unilateral ataque a Irán.

Usted, ¿qué opina?