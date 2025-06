México no dará fecha límite a EU para quitar aranceles al acero: Ebrard

La Secretaría de Economía seguirá con las negociaciones con Estados Unidos para que se elimine el arancel de 25% al acero y aluminio mexicanos, por lo que no se le impondrá ninguna fecha fatal para que se le quite ese impuesto, dijo el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard.

En entrevista al término del evento Impulsando la creatividad y el futuro de México, en el que se presentó la convocatoria para obtener el Premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Secretario dijo: "No quisiera yo fijarle un ultimátum a la contraparte, porque entonces ya eso no es negociación, no. Es decir, ahorita estamos ya en la fase, diría yo, más avanzada de esa negociación".

Comentó que "sí estamos caminando y siempre mantengo el optimismo, porque si te vuelves pesimista y tú negocias, pues vas a perder, no puedo ser pesimista, entonces vamos a tener éxito".

Ebrad dijo que sigue en contacto a diario con la Secretaría de Comercio y con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) e incluso le envió por la mañana cuadros sobre el comercio de derivados de acero y aluminio.

"México exporta a Estados Unidos, apenas cien mil toneladas de aluminio. Entonces, ¿por qué nos pones un arancel de ese tamaño? No es que es general, pues sí, pero yo soy tu socio. Entonces, es muchísimos argumentos. Yo diría que estamos, pues muy cerca de llegar a una conclusión en estos temas", expuso.

Comentó que también por los "acontecimientos" entre Israel e Irán se cancelan reuniones y "eso también ha provocado un alargamiento a veces...pero yo espero que muy pronto tengamos ya una conclusión sobre ese tema..." del arancel al acero y aluminio mexicanos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el efecto que tendrá el conflicto armado "es difícil estimarlo en este momento, porque no sabemos, primero Estados Unidos dice que no está en guerra, bueno, es la versión oficial, no sabemos si va a ser, ayer se había anunciado un cese al fuego, en fin, es un poco incierto hoy contestar esa pregunta, porque no sabemos qué duración o amplitud va a tener", por lo que dijo, "hay que esperar".

Por otra parte, Ebrard dijo que "México es un país número redondo, 130 millones de habitantes. Entre 29 y 30 años de promedio de edad. Digamos que tenemos una década con una fuerza demográfica muy significativa. Nuestro principal socio ya está arriba de los 40... entonces, tenemos 10 años para cambiar la naturaleza en buena medida de nuestra economía y por lo tanto nuestra capacidad de tener valor agregado...".

EM