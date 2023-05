El fin de semana llamó la atención Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras presentar su declaración patrimonial del año pasado. Aunque le cuesta al erario como Presidente de México un millón 697 mil pesos por su salario anual, ya cobra cada bimestre otros cuatro mil 800 pesos de la Pensión para Adultos Mayores. Es uno de los beneficiarios del subsidio que otorga el Gobierno federal. En otras palabras, recibe ese apoyo gracias al programa que él creó.

Para no variar, confirmó que no tiene vehículos ni casas. Nos cuentan que heredó en vida a sus familiares, con la intención de no exhibir su verdadero patrimonio.

***

Y si usted es de los que afirma que vivir fuera del erario es vivir en el error, no se equivoca.

Además de su cargo actual, en los últimos tres empleos de López Obrador también vivió del erario, como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (entre 2000 y 2005), como presidente del Consejo Nacional de Morena (entre 2012 y 2015) y como titular del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (entre 2015 y 2018).

Por cierto, tenemos otros datos sobre el costo real de López Obrador como Presidente. En realidad cuesta dos millones 602 mil pesos (brutos). ¿Qué tal?

Lo bueno es que vivimos en la pobreza franciscana.

***

Nos cuentan que Clemente Castañeda se reunió el fin de semana con miembros de la comunidad jalisciense radicada en Los Ángeles, California. El objetivo: informarles sobre las iniciativas que impulsa en el Senado para fortalecer la economía, la defensa a las instituciones y la democracia en México, ante los embates de López Obrador.

Clemente remarcó los más de dos millones de jaliscienses que habitan en California o los 4.6 millones en todo Estados Unidos.

El senador fue padrino de la reciente edición de “México en el Corazón”, una fiesta cultural y artística que se realiza en Jalisco y que, por primera vez, se llevó a California.

***

Nos dicen que sigue muy activo el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, quien apenas llegó de Denver, Colorado, donde participó en la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas. Luego estuvo en Los Ángeles.

Durante su gira participó en reuniones con hijos ausentes, vio temas de hermanamiento y aprovechó para comentar logros de la administración municipal.

Los hijos ausentes de Chapala tienen una estrecha colaboración con el Ayuntamiento. Y son muy participativos durante las fiestas patronales y carnaval.