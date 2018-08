Pizano salió del grupo

No sólo salió del primer círculo del gobernador y dejó la dirigencia del PRI Jalisco -que lo había abandonado antes a él-.

Ahora Héctor Pizano se acomodó muy digno su rebozo tricolor y abandonó el grupo de WhatsApp de altos funcionarios al que pertenecía. Ahí les va cómo estuvo.

Luego de la ejecución del miércoles en Avenida Américas, el fugaz secretario del Trabajo -no por su breve gestión sino porque nadie vio qué hizo- compartió en el chat de políticos VIP y otros colados imágenes muy crudas del fallecido recién rafagueado.

“Pésimo gusto y poco respeto. Lamento haberlas visto”, comentó una integrante. Aunque Pizano, ya caído de boca por el resbalón, ofreció disculpas, los reclamos continuaron y decidió abandonar el grupo.

Ya lo único que le falta es ser coordinador pluri de la bancada más pequeña en la historia del PRI en el Legislativo local. Como de hecho le ocurrirá.

***

Van algunos datos extra de la ejecución en la plaza comercial de Avenida Américas.

El fallecido, un canadiense, al parecer era un ladrón de cuello blanco que lavaba dinero en su país para un grupo criminal al cártel de “El Mencho”. De ahí el ataque.

También nos dicen que la mujer que resultó herida era una escort que lo acompañaba. Se salvó al aventarse a una jardinera para evitar los balazos.

Según las cámaras de videovigilancia, uno de los acompañantes del canadiense fue quien lo “entregó”. Al iniciar la balacera, huye y se sube a una de las camionetas de los sicarios. La autoridad lo busca.

***

La delegación del Infonavit en Jalisco tuvo cambios esta semana. Mario Macías Robles, delegado hasta este miércoles, dejó el cargo que ocupó por poco más de cinco años.

Macías asumió como director sectorial de los trabajadores del Infonavit a nivel nacional y atenderá todos los temas del sector laboral de la dependencia.

El ex delegado fue elegido por un consejo integrado por la CTM, COPARMEX y CONCAMIN. El cargo no está sujeto a los vaivenes sexenales y en este caso, Macías sustituye al ex gobernador de Campeche y varias veces senador Abelardo Carrillo Zavala.