Ya no en tono de promesa,

sino de una afirmación:

la Línea 3 en enero

tendrá su terminación.



Si ya López Obrador

lo asegura con certeza,

habrá que esperar no cause

más dolores de cabeza



Por prórrogas no ha quedado

y está inconclusa la obra...

Ya veremos si por fin

se termina la zozobra.