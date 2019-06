Peña Nieto a juicio

A menos que verdaderamente se haya establecido un pacto de impunidad entre el Gobierno anterior y el actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador, todo indica que el ex presidente Enrique Peña Nieto irá a juicio como parte de la investigación judicial abierta contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin.

Después de sólidos reportajes periodísticas en los que se documentó la participación de Emilio Lozoya en decisiones que favorecieron a empresas con contratos públicos, con manejo de cuentas en offshore y recepción de millones de dólares relacionados con presuntas tramas de corrupción, finalmente la Fiscalía General de la República (FGR) decidió solicitar a un juez la detención del ex director de Pemex, por la comisión de tres delitos: cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Al mismo tiempo, se emitió orden de captura contra Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), que ya fue cumplida por la policía española en la ciudad de Mallorca, el pasado 29 de mayo.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira son los personajes principales de la trama corrupta de la compra por parte de Pemex de la empresa Agro Nitrogenados en diciembre de 2013 y anunciada en enero de 2014, como documentó detalladamente Ignacio Rodríguez Reyna en el reportaje “Las millonarias transferencias de AHMSA a Odebrecht. Altos Hornos de México y la Operación Lava Jato” (Quinto Elemento Lab, 2 agosto 2018).

Agro Nitrogenados era una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y equipos de 30 años de antigüedad. Según los avalúos oficiales, la “chatarra” valía 168 millones de dólares (mdd) y sin embargo Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, pagó 275 mdd por ella, y otras inversiones adicionales para llegar a un total de 760 mdd. La planta sigue sin producir fertilizantes.

Lo relevante es que un mes después de que Pemex autorizó la compra de Agro Nitrogenados, AHMSA depositó más de 3 millones 700 mil dólares a Grangemouth Trading Company, una firma offshore de la constructora Odebrecht según ha demostrado la fiscalía brasileña en el juicio que le sigue a la constructora que pagó sobornos a presidentes y altos funcionarios de doce países.

La liga de este caso en México es Emilio Lozoya, según declaró a la fiscalía de Brasil, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México. Este ex ejecutivo de la firma brasileña hizo declaración jurada que el mismo Emilio Lozoya le llevó a su oficina una lista de dos compañías offshores donde podría depositarle pagos. Se calcula que Lozoya podría haber recibido 10 mdd.

Ahora que la FGR expidió orden de captura contra Emilio Lozoya, su abogado Javier Coello hizo una declaración el jueves que más que defensa parece confesión de parte. Dijo que su cliente no actuó solo, que tenía un jefe. Señaló Coello: “Citaría hasta al presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (…) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó”, dijo.

Uno puede leer entre líneas el desesperado mensaje que Lozoya está enviando a Peña Nieto: “si yo caigo, tú caes conmigo”. Y si se atrapa al ex director de Pemex, con las sólidas evidencias en su contra, todo indica que Peña Nieto también caerá implicado. Al menos, como dice al comienzo, que López Obrador haya pactado la impunidad de su antecesor.