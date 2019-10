Peloteros mexicanos en la Postemporada de Grandes Ligas

Culminó el pasado domingo 29 de septiembre la agenda ordinaria de esta campaña 2019 de las Grandes Ligas, la Americana y la Nacional, y a partir de hoy inicia la Postemporada o Playoffs, debiendo desahogarse el cotejo único entre los dos mejores clasificados en cada Liga que no habiendo logrado banderín de supremacía en alguna División, deben enfrentarse para dirimir quién se apropia de la llamada Wild Card o Comodín, y pasar así a las llamadas Series Divisionales (que podrían catalogarse como las Semifinales) en cada uno de los dos circuitos.

En la Liga Nacional se cotejarán este día en el Nationals Park de la Ciudad de Washington, D.C., en busca del lugar Comodín, los Nacionales y los Cerveceros de Milwaukee, recordando que en la tropa capitalina es un aporte fundamental a la ofensiva y fildeando, el infielder y poderoso toletero mexicano Anthony Michael Rendón, en tanto no hay algún pelotero mexicano en roster de Milwaukee. No obstante luce una contienda muy equilibrada, es factible señalar como favorito a Nacionales, aunque en estos encuentros de muerte súbita cualquiera puede ganar. La escuadra triunfadora será el rival de los Dodgers de Los Ángeles, que terminaron el calendario ordinario como número uno con la etiqueta de mejor equipo de la vieja Liga en cuanto al balance de victorias y derrotas. Con ellos están en el roster el sólido serpentinero relevista multiusos Julio César Urías Acosta y el estupendo outfielder Alexander Brady Verdugo, que aunque no ha jugado por lesión, es factible se recupere.

La otra batalla en el marco de las Series Divisionales de la Nacional será entre Bravos de Atlanta, que concluyó la agenda regular como líder de la División Este y clasificado en número dos -equipo en el que no está ningún pelotero mexicano-, y los Cardenales de San Luis, que en competida lucha consiguieron el banderín quedando clasificados como número cuatro. Con este escuadrón luce su buen brazo el joven lanzador relevista sonorense Giovani Gallegos, quedando fuera del roster para Postemporada el joven infielder de Magdalena de Quino, Ramón Francisco Urías Figueroa, quien durante la gestión regular de la campaña no pudo debutar en Ligas Mayores aunque permaneció formalmente en el roster ampliado de los pájaros rojos.

El día de mañana, 2 de octubre, en el Oakland Coliseum se desahogará el cotejo por el lugar Comodín o Wild Card de la Liga Americana, siendo los Mantarrayas de Tampa Bay huéspedes de los Atléticos, en un encuentro muy equilibrado en el que es ligeramente favorito el conjunto local que cuenta con dos peloteros mexicanos, el experimentado lanzador relevista corto Joakim Agustín Soria Ramos y el outfielder poderoso toletero Khristofer Adrián Davis Alarcón. No hay beisbolistas mexicanos con Tampa Bay.

Quien resulte ganador enfrentará en la Serie Divisional a los Astros de Houston, que ganaron el banderín de la División Oeste y además terminaron como el mejor conjunto de la Liga por su numeralia en triunfos y derrotas, recordando que en la tropa houstoniana están tres jóvenes lanzadores mexicanos: el cerrador titular José Roberto Osuna Quintero -el mejor cerrador en la agenda ordinaria de la Americana y sin duda uno de los mejores cerrojeros de ambas Ligas Mayores- y los abridores Aarón Jacob Sánchez y José Luis Hernández Urquidi, aunque al estar aquejado Sánchez por una lesión, podría no ser llamado para la primera fase de la Postemporada.

En el otro frente de lucha en las Series Divisionales de la moderna Liga, los Yankees de Nueva York, que se agenciaron el título en la División Este quedando como clasificados número dos, se medirán ante los Mellizos de Minessota, destacando que con los mulos del Bronx tiene un espacio en el bullpen el joven serpentinero veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, en tanto con Mellizos de Minnesota, se desempeña como relevista corto el carismático y por demás experimentado pitcher mexicano Sergio Francisco Romo.

Es de recordar que las Series Divisionales están pactadas para declarar ganador a quien obtenga tres victorias de los cincos posibles encuentros.

