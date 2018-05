Peligrosos altibajos mentales de Roberto Osuna

Lamentablemente el chamaco sinaloense José Roberto Osuna Quintero ha incurrido en una conducta polémica extradeportiva que no sólo mancha su carrera deportiva, ascendente por cierto, sino que además puede convertirse en un problema de gran calado y detonar un decaimiento en su fortaleza psicológica y evitar que se consolide como estelar. Aunque habrá que esperar mayor información y por ende los resultados de la investigación, Osuna está en las aspas del huracán y por lo pronto cortó nuevamente su buena racha, esa que había logrado hilvanar tras un ligero traspié.

Como es sabido, Roberto Osuna fue detenido por la Policía de Toronto y posteriormente liberado, aparentemente por haber incurrido en violencia doméstica, no obstante haber sido dejado en libertad, el cerrador estelar de los Azulejos de Toronto deberá comparecer ante el tribunal en el Old City Hall de Toronto el próximo día 18 de junio, según la información escueta que hasta ahora ha surgido a través del vocero del Departamento de Policía de Toronto, Jenifferjit Sidhu, y son aún pocos los detalles sobre las posibles circunstancias en que pudo haberse desarrollado el incidente entre Osuna y su posible víctima, la información ha sido tajante en que el serpentinero mexicano de 22 años fue arrestado en la madrugada del pasado lunes 7 de mayo tras haber sido acusado de agredir a una también joven mujer, por más que la Policía de Toronto no ha generado más detalles sobre si se trata de alguna persona con la que Osuna mantiene una relación personal afectiva o sentimental, mas al haberse señalado el tipo de posible violencia como doméstica cabe la presunción de ser precisamente aquella causada a persona con quien el lanzador sinaloense mantiene una estrecha relación de convivencia y la posible conducta ilícita violenta se pudo derivar de algún diferendo que provocó esa reacción desencadenante de actos violentos en los que imperó la fuerza del chaval mexicano sobre la menor capacidad de defensa de la persona aparentemente victimada.

Ante lo ocurrido, la MLB (Major League Baseball) dijo en un comunicado que “toma muy en serio todas las acusaciones de esta naturaleza” y señaló estar investigando las circunstancias de acuerdo con la Política Antiviolencia Doméstica. En el pasado reciente, Grandes Ligas ha aplicado una política de castigos contra peloteros que han sido denunciados por violencia doméstica castigándolos con varios cotejos sin tener acción, como ha sido así: José Reyes 51 juegos, Aroldis Chapman 30 juegos, Jeurys Familia 15 juegos y Steven Wright 15 juegos.

Hay que señalar que ya antes hubo un escándalo que involucró a Osuna, quien durante el Spring Training declaró que su ídolo era el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y por lo pronto Osuna queda fuera del roster, ya que la MLB ordenó se le diera licencia administrativa forzada por varios días y ya tiene reemplazo, llamaron de su sucursal Triple A al lanzador derecho Jake Petricka.

Lo paradójico es que los Azulejos tenían programado regalar durante la serie contra los Marineros de Seattle 15 mil playeras en honor al cerrador mexicano que esta temporada se convirtió en el más joven en la historia de Grandes Ligas en alcanzar 100 rescates.

Osuna consiguió un contrato de 5.3 millones de dólares por jugar este año con Toronto, antes de este escándalo había llegado a un momento muy importante de su carrera como ligamayorista, en anterior “Bambinazos” se había anotado esto: “El joven serpentinero sinaloense José Roberto Osuna Quintero dio señal clara en cuanto a que sigue firme en la ruta del éxito al haber logrado el pasado domingo 6 de mayo un salvamento más en esta campaña 2018, el noveno de esta aún incipiente anualidad y que es el 104 de su carrera como pelotero de Ligas Mayores, ya que Osuna logró preservar el triunfo de su equipo, Azulejos de Toronto, que derrotó a domicilio en Seattle a Marineros por dos carreras a una, cerrando en forma impecable la novena entrada”. Este asunto de tinte penal va a distraerlo y seguramente enfriará su buen ritmo, ojalá no le afecte a fondo y tras recuperarse psicológicamente pueda retomar su forma física adecuada. Habrá que darle seguimiento y desear obtenga ayuda adecuada y madure lo necesario. Hay que recordar que ya el año pasado tuvo Osuna un problema de angustia del cual aparentemente se recuperó.

Habrá que desear que su salud mental se restablezca y le permita seguir siendo el cerrador exitoso porque tiene una gran calidad y si se cuida, un gran futuro. Ojalá le ayuden a fondo.

