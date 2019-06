Patrizio Paoletti por primera vez en Guadalajara

Patrizio Paoletti llega por primera vez a nuestra ciudad para impartir Magistral Conferencia el próximo sábado 22 de Junio en Expo Guadalajara, para presentarnos su Best Seller OMM the One Minute Meditación.

OMM nace de la necesidad de disminuir nuestra propia violencia y por ende la del entorno, estamos pasando por un estado de automatismo y confusión muy fuerte a nivel humanidad. ¡Estamos aquí para descubrir todo lo felices que podemos ser! OMM es una técnica simple para crear la mejor versión de ti mismo.

Esta obra promueve la necesidad de parar al menos un minuto al día para ser más tolerantes, romper esa reactividad constante que nos vuelve violentos y poder preguntarnos algo fundamental ¿Que deseo yo verdaderamente? Actualmente vivimos sobre estimulados 24/7 con las redes sociales y el WhatsApp en una dimensión imaginativa distante de la realidad, presos por el remordimiento y la culpa del pasado, angustiados por el futuro por lo que sucederá, y perdemos de vista la cosa más importante que es este momento el presente y me pregunto ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy?

Evadimos constantemente estas preguntas y al hacerlo estamos evadiendo la vida misma.

Patrizio Paoletti es un hombre de paz, luchador incansable por el despertar de la conciencia siendo uno de los comunicadores más reconocidos en Europa, filántropo, mentor y coach.

Estudioso de la mente humana y sus potenciales, dedicado al desarrollo personal, nos invita a ir más allá de nuestros estereotipos, prejuicios (personales, sociales, culturales) para investigar en profundidad la posible realización de sí mismo.

Durante mas de 30 años a través estudios científicos nos presenta métodos con bases en conocimiento experiencial, cuya validez se confirma mediante investigaciones en el campo de la neurociencia y colaboración de científicos internacionales, institutos y universidades como la Universidad Bar Ilan en Tel Aviv, la Universidad de la Sapienza en Roma y el Instituto de Neurociencia de la Fundación Patrizio Paoletti.

Ha escrito más de 30 libros y a sus seminarios han asistido más de 100 mil personas.

OMM nos da herramientas y pasos muy simples para iniciar ese cambio desde adentro, pequeños pasos que nos ayudan a suspender el automatismo cotidiano encontrando cada vez mayor paz.

¡Haz un alto, un solo minuto y respira! Un minuto es un tiempo suficiente donde pueden suceder infinitas cosas: tomar una calle equivocada, agradecer, hacer 10 respiraciones profundas, reflexionar antes de tomar una decisión, evitar resbalarme, preguntarme ¿esto es realmente útil en este momento?

Con esta obra se pretende llegar a mil millones de personas. ¿Qué pasaría si mil millones de personas tomaran UN MINUTO al día para reflexionar antes de dar una respuesta? Definitivamente el mundo sería otro.

Patrizio Paoletti nos comparte esta técnica, simple y eficaz, que tantas personas han practicado con él a lo largo de giras internacionales, sobre los efectos tan positivos de la meditación, donde han podido experimentar de manera concreta el poder de un minuto.

Vivimos esperando que llegue el fin de semana con ansia, y cuando llega no somos capaces de gozarlo porque ahí ya estamos preocupados por lo que haremos la próxima semana. En resumen, pasamos toda una vida perdiéndonos la vida que existe en este momento, aquí y ahora en este instante.

OMM significa dar más vida a tus días, aprender a vivir de manera mas consiente.

Una vida así no sucede por casualidad, es el resultado de ideas aplicadas concretamente y con constancia, ideas que, si todavía no te han enseñando se pueden aprender, este libro te lo explica de manera muy clara y precisa, con ejercicios, mostrándote de manera muy practica que todos podemos vivir de manera positiva y proactiva.

OMM es vivir apasionadamente, con pasión, significa con amor. OMM es conocerte. OMM es tomar conciencia y darme cuenta que soy el resultado de mis elecciones.

OMM fue creado para que pueda llegar a todas las personas que, como tú tienen un profundo deseo de mejorar su vida.

“Todos tenemos un Minuto para Mejorar nuestra Vida”.

Llego el momento de escucharte a ti mismo, de comprender mejor quien eres tú y cuales son tus más intimas y profundas aspiraciones, gozar por completo de esta maravillosa vida.