En esta ocasión entrevistamos a Patricia Orozco, que nos habla de este tema tan importante, que se convierte en un arte “Prefigurar”, visualizar tu objetivo, un método o herramienta indispensable para detallar aquello que deseamos lograr.

-¿Qué significa prefigurar?

-Materializar una idea, un objetivo, producir aquello que nos parece poco realizable. Es la capacidad de nuestra mente de abstraerse en el tiempo y en el espacio, tomando los datos que tenemos a nuestro alcance para construir un nuevo proyecto para nuestro futuro, por lo tanto, prefigurar, visualizar por anticipado, significa utilizar todos nuestros saberes para darle forma al mañana.

Parte esencial de prefigurar es iniciar del final, focalizando tus acciones con tanta claridad que puedas ver cómo pueden ser realizadas en eso que quieres obtener, entonces decirte con mucha lucidez y muy detalladamente qué cosa quiero alcanzar, y de esta manera moverte en reversa paso a paso, viendo cómo llegar hasta ese punto, y para hacerlo verás que es necesario utilizar la estrategia de pequeños pasos, un paso a la vez, pero dándote cuenta que no todos los pasos se realizan con la misma medida, unos pasos son centrales indispensables y que se obtendrán con el 20% del esfuerzo proporcionándonos un 80% del resultado, mientras que el otro dará el resto del resultado y que requerirá un enorme esfuerzo, pero que tal vez esos pasos nos sean indispensables o tan necesarios, por eso ser detallados es esencial.

-¿Qué cosa quiero verdaderamente?

-Prefigurar no es soñar, tu objetivo debe ser tangible, medible, realizable, congruente, concreto. Debe tener un tiempo para su ejecución, por lo tanto, no puede ser demasiado largo, un tiempo concreto razonable para su realización. Los pasos o grupos de acciones van unidas una a la otra, donde termina una inicia otra en secuencia sin interrupción de continuidad, así que debes concentrarte e ir estableciendo lo que ya se haya hecho.

Aquí descubrirás que hay muchas cosas a las que tendrás que resistir porque no te son útiles, y otras que tendrás que dar prioridad.

-¿Por qué todo esto?

-Lo único que puede salvarte a ti y al mundo es crear conciencia, ésta no se nos regala, no estamos obligados a obtenerla, no puede ser infundida en nosotros, para obtenerla debemos experimentarla, debemos hacer experiencia de vida, no solo de lo que quisiéramos ser sino también de aquello que no queremos ser más, la ira, dejar de lado el juicio que condena sin haber comprendido la experiencia de nosotros u otros que se han equivocado. A través de crearla reconocerás que la vida está en tus Manos, que tú eres tu propia RESPONSABILIDAD, y esta responsabilidad es tu capacidad de interactuar.

-¿Cómo?

-Respondiendo momento a momento, manifestando cómo conduces tu vida. Si el miedo te gana y no eres capaz de ir mas allá, pierdes tu oportunidad de mejorar.

Cuando tú comprendes que la vida está en tus manos serás capaz de poder evaluar, para así decidir qué mundo quieres para ti, y también qué mundo no deseas, renunciando así a la violencia, a la agresión, al egoísmo…

-¿La norma es crear una vida extraordinaria?

-Esto debes decírtelo constantemente, si en algo fallaste, intenta de nuevo una y otra vez, estamos diseñados para funcionar al 100% de la mejor manera.

Nosotros aprendemos tanto del sufrimiento como de la alegría, si tú eres responsable entonces podrás elegir cómo aprender y si escoges la alegría se eliminará en tu mente la posibilidad de vivir en el dolor y cuando éste tenga que aparecer tú ya serás flexible y capaz de adaptarte, habrás creado ya una maravilla en ti.

Si tú no prefiguras para ti, vivirás constantemente desilusionado por tu incapacidad de lograr resultados, tú lo sabes porque ya has tenido muchas prefiguraciones de cosas banales en tu vida donde has obtenido lo que deseabas y esto sin darte cuenta, ahora crearlo e irlo realizando con la conciencia que todos los pasos están encaminados a un objetivo concreto que tú deseas verdaderamente, el resultado será extraordinario, tu vida se volverá más práctica, ¡más feliz!.

Debo concentrarme en esta acción específica diciéndome a mí mismo que no puedo delegar al otro lo que de mí depende, y eso que depende de mí debo hacerlo absolutamente.