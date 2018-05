Parecen cinco siglos

No, no fue hace 50 décadas sino hace 86 años cuando el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue inaugurado, era la Presidencia de Lázaro Cárdenas. Fue el enorme esfuerzo de un México que ponía en la educación superior pública para los jóvenes, su apuesta más alta. Y aunque el Presidente Peña Nieto hizo alusión a esa época para destacar las ‘bondades’ de los actuales logros, lo que provocó fue avivar la memoria y confirmar que entonces, 1932, el país tenía rumbo, y construía uno de los modelos económicos de mayor inclusión social del mundo, a diferencia deficitaria con la realidad ofrecida por esta administración sexenal.

Porque la alusión hecha por Peña Nieto resultó con el efecto contrario, sacando a flote todo lo que los últimos gobiernos, incluido este, han hecho perder a la población mexicana: desde rumbo hasta soberanía, pasando por seguridad, inclusión y equidad.

Porque en aquella época los legisladores no se daban bonos, ni hacían componendas…, en cambio, mostraban un claro compromiso para con los mexicanos y el proyecto de nación. Senadores, como Juan de Dios Batis, que trabajaron por lograr los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, igualdad e inclusión. Y con el apoyo de Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, siguiendo el mandato de Lázaro Cárdenas, crearon el IPN. Casa de estudios de excelencia que desde su nacimiento ha estado estrechamente vinculada a las necesidades de la población mexicana; muestra de ello es el extraordinario trabajo realizado por sus estudiantes a favor de la población afectada por el sismo de septiembre pasado.

No, México no está mejor que entonces, por el contrario. En ese tiempo había seguridad y el Estado era autoridad, en cambio hoy el país está en vilo y la ingobernabilidad se abre paso; los violentos acontecimientos sucedidos en Guadalajara en días pasados lo confirman: un Estado que se achica, al que le ganan, lo sorprenden, lo rebasan…mientras la población queda en medio de una fallida y cruenta guerra donde ha sido dejada como la única víctima de la incompetencia y la irresponsabilidad del actual sexenio.

No, no estamos mejor que entonces, tampoco en el campo económico. Porque en esos años el crecimiento era de alrededor de 6%, mientras que hoy lo único que crece es la macro economía, y ni aún ella supera los dos puntos, dejando la economía familiar en los peores niveles adquisitivos de la historia moderna del país. Efecto negativo procurado por las autoridades sexenales en absoluta indiferencia, abandono de las mayorías de la población que la han acercado a la efervescencia del populismo.

No estamos mejor que entonces tampoco en seguridad, porque en ese tiempo la Policía de barrio era confiable y cercana a la gente; en cambio hoy muchos de sus elementos están en la delincuencia organizada…

No, no estamos mejor que entonces, porque en ese tiempo el propio Presidente castigaba los actos de corrupción aun de sus allegados y no daba paso a la impunidad, en cambio hoy… las autoridades sexenales son parte del problema de corrupción.

Luego, quizá, Peña Nieto en su acostumbrado error, está en lo correcto, porque parecen haber pasado más de 500 años de cuando México era un país ejemplar y los mexicanos integrados en su desarrollo estaban orgullosos de esta nación. Porque hoy, luego del contraste motivado, queda claro que será el abandono y el saqueo del país lo que determinará el futuro de México este 1 de julio.