'Pache' recomienda

Luego de una Fecha FIFA que entregó los últimos boletos mundialistas, y que dejó también varios duelos amistosos que posiblemente veremos en Rusia 2018, el futbol regresa a su actividad doméstica en las principales Ligas europeas, en un sábado marcado por choques fratricidas en las capitales de Inglaterra, Italia y España.

Futbol sin sueño

El día futbolero comienza en Londres, de nuevo, antes de que salga el sol en Guadalajara (6:30 horas), con el principal “Derby” de la capital inglesa, entre el Arsenal y el Tottenham, que chocan en la Jornada 12 de la Premier League.

Los “Gunners”, sextos con 19 puntos, reciben en el Emirate Stadium a los Spurs, terceros con 23 unidades. Los pupilos de Arsene Wenger no pasan por su mejor momento y conforme se acerca el invierno crecen los rumores de la salida de varias de sus estrellas, especialmente del chileno Alexis Sánchez y del alemán Mesut Özil, quienes finalizan su contrato el próximo verano y por tanto son libres de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero de 2018, y los grandes de Europa saben que si Arsenal no los vende durante esta inminente ventana de transferencias pueden llegar gratis a su puerta para la siguiente temporada. En otras palabras, una derrota hoy puede detonar más de una bomba en el conjunto rojiblanco. Del otro lado, el equipo de Mauricio Pochettino sabe que si no vencen en patio ajeno a su más odiado rival pueden quedar descolgados de la pelea por el título, que por ahora parece encaminado a las vitrinas del Manchester City de Pep Guardiola, que domina la isla con 31 puntos. Lo malo para el club de origen judío es que apenas ha ganado en dos de sus últimas 32 visitas en Liga en el North London Derby.

HOY EN TV

Arsenal vs. Tottenham

6:30 horas / Sky 524

Biscotto para las penas

A media mañana el balón se muda a Italia, que sacudida hasta la médula y en pleno luto por quedarse fuera del Mundial por primera vez desde Suecia 1958, trata de revivir la pasión del Calcio con el “Derby della Capitale2, entre Roma y Lazio, con ambos equipos en zona europea y con la ilusión de pelear por el “Scudetto”.

En el primer choque entre Gialorossi y Biancocelesti de la era post-Francesco Totti (“il Capitano” de La Loba se retiró al finalizar la campaña anterior, luego de 25 temporadas en Serie A), el Estadio Olímpico se viste de gala, pues Roma llega con 27 puntos en quinto lugar, mientras Lazio se asoma en cuarto sitio con 28 unidades, a tres del líder Napoli, por lo que la victoria de cualquiera de ambos y una combinación de resultados de los punteros, los catapultaría directo al grupo de candidatos.

HOY EN TV

Roma vs. Lazio

11:00 horas / ESPN

Por la supremacía madrileña

El plato fuerte de la jornada internacional se disputa en España, con el Derbi de Madrid, entre el Atlético y el Real, en el primero a disputarse en el nuevo estadio rojiblanco: el flamante Wanda Metropolitano.

Colchoneros (cuartos) y Merengues (terceros) llegan empatados con 23 unidades luego de 11 fechas de La Liga, a ocho puntos del líder Barcelona, por lo que la combinación de una victoria culé hoy en casa del Leganés (noveno) y una derrota en el Wanda prácticamente podría significar para el perdedor decir adiós a contender por la corona española.

Lo más llamativo en la previa es la sequía goleadora de los principales artilleros de ambos conjuntos, el francés Antoine Griezmann y el portugués Cristiano Ronaldo, cuestionados amargamente por la prensa ibérica y con dudas sobre su continuidad en sus respectivos clubes tras Rusia 2018, pero con la salvedad de que los dos se encienden en el Derbi, destacando el “7” blanco, que con sus 21 goles es el máximo anotador histórico del duelo madrileño.

HOY EN TV

Atlético de Madrid vs. Real Madrid

13:45 horas / TDN