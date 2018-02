Otro año de crecimiento y el petróleo reaparece en el horizonte

En 2017 vivimos otro año de crecimiento, ya que en el cuarto trimestre la economía mexicana se recuperó de los efectos de los desastres naturales de los años anteriores, de manera que el PIB acumuló ocho años de expansión tras la crisis financiera global que en su momento nos afectó.

Así, el PIB global registrado en 2017 fue de 2.3%, compuesto de 2.6% del sector agropecuario, 3.2% del de servicios y una disminución de 0.4% en el industrial. Según el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya “el balance de la parte económica es bueno, y las perspectivas para 2018 también lo son”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) licitó, el 31 de enero, 29 bloques en aguas profundas del Golfo de México, lo cual ha sido considerado como lo más importante desde la implementación de la Reforma Energética por las millonarias inversiones que podrían requerir en el largo plazo. De manera que, de adjudicarse la totalidad de los 29 bloques, se estarían comprometiendo inversiones por 130.5 mil millones de dólares durante la vida de los proyectos.

Además, los proyectos que hoy se ofertan son de alta complejidad, ya que tienen tirantes de profundidad que van desde 500 metros hasta 3,000 metros, por lo que las empresas que deseen participar deberán comprobar viabilidad económica y experiencia técnica.

Ente las empresas que podrían participar en este proceso, se encuentran Pemex Exploración y Producción, y otras ocho empresas internacionales con las que Pemex tiene relaciones. Además, en 2018 Pemex lanzará la licitación de la primera ronda de yacimientos terrestres que serán ofertados: 27 asignaciones ubicadas en Tabasco.

Durante su intervención en el foro Energy Mexico 2018, el director de la empresa, Carlos Alberto Treviño Medina, aseguró que realizar alianzas con particulares es uno de los principales objetivos, ya que permitirá compartir riesgos e inversiones.

Con estas alianzas Pemex busca incrementar la producción de esos campos terrestres, dijo. También adelantó que se realizará un concurso abierto que permita la reapertura y reparación de 223 pozos. La presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el 26 de marzo próximo.

El desarrollo de recursos no convencionales, como esquistos de petróleo y de gas, se ha convertido en el principal pendiente de la Reforma Energética, según el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, ya que hasta ahora no se ha licitado ningún bloque con esas características. Sin embargo, “México cuenta con un gran potencial de recursos no convencionales de ese tipo”, pero, según sostiene el secretario, aún no tenemos agenda para entrarle al desarrollo de esos recursos no convencionales, ya que hasta ahora no se ha licitado ningún bloque con esas características porque hasta el momento no se ha logrado progresar en este tipo de proyectos, debido a que es necesario avanzar en alcanzar un consenso, principalmente con aquellos sectores de la población que se preocupan por el daño que el “fraking” o rompimiento de los esquistos, podrían causar al medio ambiente.

De acuerdo con Aldo Flores Quiroga, subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER), el 25 por ciento de adjudicaciones esperadas en la ronda 2.4, en las zonas terrestres, es un valor razonable tomando en cuenta los niveles de competencia a los que ya se enfrenta México, con Brasil, Estados Unidos y Colombia.