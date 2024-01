Otras dos firmas tapatías operan como Yox Holding

Un lector me escribió. Me contó que un amigo recién lo invitó a invertir en un par de financieras con la promesa de altos rendimientos. El promotor, un profesionista, insiste en que son confiables a tal grado que -le dijo para convencerlo- un pariente venderá un bien inmueble para invertir más. Me proporcionó los sitios web de ambas firmas en Guadalajara.

Les comparto cómo identificar una financiera fraudulenta. Primero busqué ambas compañías en el Padrón de Entidades Supervisadas y en el Buscador de Entidades Autorizadas para Captar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También las busqué en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef. Ninguna apareció.

Cualquier entidad que capte dinero del público -como Yox Holding o Asesores Jurídicos Profesionales- debe cumplir con las regulaciones de la CNBV y la Condusef fijadas en la Ley de Instituciones de Crédito. De no hacerlo, cometen un delito.

Eso sería suficiente para descartar cualquier inversión allí. Sin embargo, sus páginas web lucen muy profesionales. Ofrecen un amplio portafolio: asesorías para créditos empresariales e hipotecarios, instrumentos de inversión y apalancamiento para pequeñas empresas.

Uno encuentra enunciados como: Las asesorías sobre el incremento patrimonial es nuestra columna vertebral. Hemos concluido con éxito más de 336 firmas de proyectos financieros, incrementos de patrimonio e inversiones personales. Excelentes rendimientos en la parte de inversiones. 921 clientes satisfechos.

La Empresa A señala que tiene “más de 20 años de experiencia”. Sin embargo, al analizar la dirección electrónica en el buscador especializado www.who.is resulta que el dominio fue creado el 20 de abril de 2022. Sus oficinas están en Jardines del Bosque, en Guadalajara.

De hecho ambas firmas pagaron una tarifa extra para ocultar datos como nombre, dirección, teléfono y datos de contacto de quien adquirió el dominio web. Una mala señal.

El dominio de la Empresa B fue adquirido el 21 de septiembre de 2016. Su página luce realmente profesional. Ha organizado foros con periodistas económicos, realiza labor social con reforestaciones, ofrece cursos gratuitos de educación financiera y tiene una intensa actividad en sus redes sociales. Refiere que tiene oficinas en seis puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Michoacán. Ofrece teléfonos y direcciones en cada caso.

Seamos doblemente cuidadosos. Recordemos que los fundadores de firmas como Yox Holding y AJP tenían una intensa actividad pública al lado de la clase política, la farándula y el deporte. También realizaban obras de beneficencia y una parte de su negocio era lícito. Pero se trataba sólo de fachadas. Así operan los fraudes piramidales desde Carlo Ponzi hasta Bernard Madoff, el estafador de Wall Street.

También llamé a ambas compañías. Los audios, muy interesantes, los comparto en mis redes (@jnlomeli). En la Empresa A me ofrecieron un rendimiento del 14 por ciento anual garantizado. En la Empresa B un rendimiento del 2.5 por ciento mensual -¡igual que Yox Holding!-. Entre más inviertes, más intereses te aseguran. En ambos casos refirieron productos financieros “propios”, es decir, captan dinero del público ilegalmente.

Podría jurar que ambas empresas son fraudulentas. Los megafraudes piramidales de AJP, Yox Holding, Creso y Green Oceans operaron con estrategias similares. Son respetables y confiables hasta que revienta la burbuja.

Se me ocurren mil formas de ubicar a estas empresas. ¿Por qué la autoridad no hace nada? Se anuncian en redes sociales, tienen páginas web, dirección, teléfonos fijos y móviles, y sus directivos dan la cara. Pero la Federación y el Estado son incapaces de detectar y prevenir el desfalco sistemático de ahorradores que tiene su bonanza y epicentro en Guadalajara.

jonathan.lomeli@informador.com.mx