Otra vez, la irresponsabilidad

El viernes pasado la Secretaría de Salud en México informó que en las últimas 24 horas se habían registrado 24,087 nuevos casos de Covid y 31 muertes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que en la última semana en 110 países, -más de la mitad de la población del mundo- se ha registrado un aumento de contagios superior al 20 por ciento.

Desde que inició la pandemia, en nuestro país estamos hablando de más de seis millones de casos acumulados, casi 326 mil fallecimientos aunque la cantidad pudiera ser más del doble de acuerdo con el índice de mortalidad- y cerca de 170 mil casos activos hasta el viernes.

Ante este panorama, cuando se registra la cifra de contagios más alta en los últimos cuatro meses, Jorge Alcocer Varela, la máxima autoridad en la materia -Secretario de Salud- dijo el mismo viernes que no se contempla la aplicación de nuevas medidas entre la población, como es el caso de uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados o lugares de mucha concentración de personas. Que serán los gobiernos estatales los que decidan las medidas obligatorias en caso de que sea necesario.

¡Vaya irresponsabilidad!. Ante la embestida de una nueva ola de contagios y los riesgos que implica, es la Secretaría de Salud la que debe ‘tomar las riendas’ y dictar las medidas que se hagan necesario para prevenir la propagación de la enfermedad y no dejar a los estados a tomar la iniciativa. Es un problema nacional, es una responsabilidad federal; es su obligación directa al cargo que representa. Con esa declaración está evadiendo su compromiso. ¡Ah!, pero es comprensible. El secretario Alcocer hizo esta declaración en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, a donde fue la semana pasada a acompañar al presidente López Obrador que ‘inauguró’ - aunque le quedan muchos meses para que funcione- la refinería de Dos Bocas. En lugar de estar atento al desarrollo de la pandemia para que el país pueda ‘caminar’ sanamente y asumir sus responsabilidades, él estaba haciendo ‘chorcha’ y posando para los fotos entre estructuras de fierro de un proyecto -necedad- que es uno de los pilares de la llamada ‘Cuarta Transformación’ (?).

La misma semana pasada el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, fue claro al señalar que “esta pandemia está cambiando. Hemos progresado, pero no ha terminado”. Y recordó que mientras el 70 por ciento de la población en el mundo no esté vacunada no podremos avanzar en la lucha en contra de la pandemia.

Mientras que la revista The Lancet -especializada en asuntos médicos- en su última edición publicó sobre la importancia del proceso de vacunación y las medidas preventivas que se siguen aplicando en muchos países en el mundo que han salvado poco más de 20 millones de vidas.

Por otra parte, el sábado pasado el doctor Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, hizo referencia en las redes sociales del comunicado de la compañía farmacéutica AstraZeneca -una de las productores de vacunas contra el Covid- que habla de la autorización de la COFEPRIS para uso de Evusheld -combinación de anticuerpos monoclonales tixagevimab y ciligavimab- en algunos casos de emergencia con personas afectadas por el virus. Sin embargo, según el doctor Moreno Sánchez, “lo que parecía ser una excelente noticia en la lucha en contra del Covid19 en México, resulta con los mismos candados para su uso, la autoridad decide quién sí y a quien no. Favorece el mercado negro y discrimina a la medicina privada del país”, ya que la autorizacion es solo para instituciones publicas del gobierno a nivel federal y estatal que son parte del Sistema Nacional de Salud.

La incompetencia e inconsciencia que padecimos en México por parte de las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia, cuando no se tomaron las medidas de emergencia que la ciencia recomendaba y la manera como vemos que las autoridades reaccionan nuevamente ante una nueva amenaza, solamente nos confirman que nuestra salud social está en manos de irresponsables.

¿Usted, qué opina?

Por Daniel Rodriguez

daniel.rodriguez@dbhub.net