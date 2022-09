Otra vez México es el hazmerreír del mundo gracias a AMLO

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) coloca a México en una situación bochornosa frente al mundo, como tampoco es la primera ocasión que nos ridiculiza a los mexicanos. Lo inquietante es que al señor parece tenerle sin cuidado exhibir a su gobierno como un mal chiste, y mostrarse él mismo como un bufón que puede maquinar ocurrencias y proponer disparates solo para atraer reflectores, aunque solo volteen a verlo para ser el hazmerreír entre los verdaderos estrategas del planeta que por cierto, ya lo conocen y optan por ignorarlo.

El colmo fue la grotesca propuesta de pacificación en Ucrania que hizo llevar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien se la pasa “tragando sapos” en foros internacionales a sabiendas de que en sus presentaciones solo provoca burlas.

Así ocurrió esta semana cuando finalmente presentó la más reciente barbaridad del Ejecutivo de nuestro país ante el Consejo de la ONU: El plan para lograr La Paz mundial. Algo así como lo que todos estaban esperando: “de López para el mundo”.

Ambos, Andrés Manuel y Marcelo sabían que no sería bien recibirá esa propuesta; toda vez que el propio presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, había enviado su opinión a través de uno de sus asesores luego de que durante el desfile del 16 de septiembre AMLO hiciera un anuncio al respecto.

Mykhailo Podoliak, criticó el plan propuesto por López Obrador para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania y establecer una tregua mundial de cinco años.

Señaló que el plan pacificador era un “plan ruso” y que el mandatario mexicano usaba la guerra para sus “propias relaciones públicas”, además de que buscaba dar tiempo a Rusia para que renueve reservas antes de una próxima ofensiva.

“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa”.

“@lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”, indicó.

Más tarde, la embajada ucraniana en México retomó ese mismo mensaje, sin embargo, contrario a claudicar en su intención, Andrés Manuel afirmó que muchos desechan su propuesta “por sectarismos o intereses de élite”.

Pero si hay una voz autorizada para hablar sobre el tema, ese es Arturo Sarukhán, quien desmenuzó la propuesta presentada por México y puso de manifiesto sus falencias en torno a cómo fue elaborada, su falta de diplomacia y las contradicciones que envuelve, considerando la postura que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Esta presentación evidentemente ha levantado muchas cejas y muchas interrogantes. Y de alguna manera el chiste de la negociación, de la propuesta se cuenta solo.

Primero, porque denota una falta de seriedad marcada por ingenuidad e inocencias diplomáticas; porque de entrada no parece haberse consultado con ninguna de las tres partes que la propuesta mexicana plantea sean los mediadores de la negociación y del dialogo entre Rusia y Ucrania a decir, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Papa, o el Primer Ministro Indio; ciertamente no han sido consultados países y potencias importantes en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas y mucho menos el gobierno de Ucrania”, apuntó quien fuera embajador de México en los Estados Unidos de América.

El analista abordó también la forma en que la propuesta ha sido recibida por parte de otros mandatarios y las posibilidades que tiene de ser acogida, así como los elementos que hacen que se constituya en una proyección de su forma de gobernar y enfrentar la violencia.

“Al final del día la propuesta no prosperará en el Consejo de Seguridad, en donde ninguna de las partes, ninguno de los miembros permanentes del Consejo le están dando 5 minutos de su tiempo. Quizá pueda recibir uno que otro endoso o manifestación de apoyo pero esta propuesta de paz mexicana no prosperará”, sostuvo.

Por último, aseguró que el “presidente se ha convertido en el hazmerreír en Washington y también en Nueva York al presentar esta propuesta y también ha generado descalificaciones explícitas de la oficina del propio presidente ucraniano; implícitas, el discurso de Macron equiparando a quienes buscan arropar a Rusia o quienes buscan establecer que la agresión rusa y la defensa colectiva en torno a Ucrania son lo mismo; el discurso de Biden, o incluso el llamado del presidente alemán en Ciudad de México pidiendo a México posicionarse de manera contundente a favor de Ucrania y en contra de la agresión rusa”.

El mayor descaro o desfachatez de Andrés Manuel López Obrador en este asunto, radica en que se atreva a convocar la paz mundial cuando tiene a su propio país sumido en la violencia, tapizado de fosas clandestinas y con un índice de muerte que supera los 90 homicidios dolosos por día, y cuando, como se lo restregó en la conferencia Mañanera el periodista Jorge Ramos, su gobierno ya es el más violento de la historia moderna de México, y aunque él mencionó 126,206 asesinatos, la realidad es que la cifra ya supera los 134,570 en tan solo 3 años y 9 meses.

Como mencionaba al principio, el mandatario tabasqueño ha ridiculizado ya en otras no pocas ocasiones a nuestro país; lo hizo cuando el año pasado viajó a Nueva York para estar en la Cumbre de Seguridad de la ONU, y pronunció un discurso fuera de los asuntos a tratar, enfocando el mensaje principal en la protección a los pobres y el combate a la desigualdad. Entonces se dijo que el presidente mexicano mostró una “chata -o inexistente- visión del mundo y de las relaciones internacionales”.

El reportero David Agren de The Lancet dijo al respecto:

“AMLO básicamente está llevando sus propuestas de campaña de 2018 a Naciones Unidas y actuando como si hubieran sido implementadas exitosamente y hubieran tenido resultados”.

Por otro lado, el representante de Rusia ante la ONU le dijo al presidente López Obrador que el Consejo de Seguridad no sirve para lo que él fue a hacer.

No obstante el ridículo mundial, sus aplaudidores de la Cuarta Transformación hablaron en aquel momento de proponerlo para Premio Nobel de La Paz. Y de hecho, no sería descabellado que ese pueda ser su objetivo, pues no hay que olvidar que en su enorme soberbia su deseo es pasar a la historia como un gran presidente y quizá también como un pacificador. Pero su mal gobierno le tiene un lugar justamente del otro lado del que sueña; en el sitio destinado a los peores mandatarios de la historia de nuestro país.

