“Otra que se me va, por no fijarme”

Tengo que iniciar con este triste lamento, pues por el hecho de no fijarme se me pasó el término para registrarme como precandidato de Morena para la gubernatura del Estado, y se me adelantaron otros cuarenta y dos camarados y camaradas; vamos, no es que tuviera la menor probabilidad de haber sido elegido, no tengo tanta suerte, pero debe de ser bonito tener el título de “ex candidato al Gobierno del Estado”. Pero hay que agradecer al referido partido que deje que todos los ciudadanos, por humildes que seamos, nos podamos inscribir, lo bueno es que aquí no hay dedazo, el pueblo es quien, con una ayudita que les dan los directivos, elige, lo malo es que tan solo unos oídos escuchan al pueblo.

En fin, en pocos días sabremos quiénes fueron los elegidos y las elegidas por el pueblo, ya que serán solo seis, tres de cada uno de dos géneros y géneras. Hay que decir que amables con los otros géneros y géneras no se vieron, pero callo porque estoy consciente de que lo mío es observar y callar, y al pueblo bueno pues no se le corrige y me esperaré para la próxima.

Personas que dicen entenderle al sistemita, me cuentan que los elegidos y elegidas serán, but of course, el doctor Carlos Lomelí, de quien cuentan es inmensamente rico; Chema Martínez, que dicen tiene buena operación política y Papacheco, quien, no sé si usted lo sepa, pero es progenitor de nuestro campeón de automovilismo Checo Pérez. Por parte de los candidatos y de las candidatas estarían Claudia Delgadillo, que es muy popular; Cecilia Márquez, que nadie discutirá su militancia y una regidora llamada Candelaria, que no conozco su apellido pero tiene méritos suficientes y, dicen los que saben, que entre estos estará el que intentará con todas sus fuerzas entregar su vida por nosotros.

Lo único que se me ocurre preguntarles, si es que abusando de su extrema bondad puedo dirigirme a ellos, es si no duele ser tan bueno como son ellos con los miembros del infelizaje, creo debe ser doloroso. Por otra parte, yo, que soy un tipo incrédulo de tanta bondad, no les veo muchas piernas de jinete o de jineta, en cambio al que sí le veo tamaños a puños para ser gobernador es al propio Checo Pérez; algunos me dirán que no viene porque en las carreras gana un dineral y es cierto, nada más por poner un nombre en el casco le dieron veinticinco millones, así es que tanteé usted cómo anda de billetes, aunque por mucho que gane allá no llega ni lejanamente al presupuesto del estado, que debe andar como en ciento setenta mil millones de pesos a disposición del mandatario y yo sí le veo muchos tamaños pa’ la silla e imagine la campaña, dando trompos del coche por Vallarta, sería una maravilla que podría darse hasta sin regalar tortas.

@enrigue_zuloaga