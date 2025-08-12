Otra promesa

En Palacio Nacional aseguran que en dos semanas habrá abasto de medicinas en Jalisco. El Gobierno federal promete que, ahora sí, se regularizará el suministro, pero a días de que caiga el telón, la realidad sigue en escena: hospitales parchando tratamientos, pacientes buscando en farmacias privadas y asociaciones civiles como Nariz Roja haciendo la chamba que le toca a las autoridades.

Mientras tanto, Jalisco tuvo que sacar 200 millones de pesos para comprar medicinas oncológicas y repartirlas con ayuda de las organizaciones civiles.

¡Lástima que la salud no se cure con discursos!

Por cierto, Alejandro Barbosa, representante de Nariz Roja, reprochó al Gobierno federal por acusar que Margarita Zavala encabezó la marcha del fin de semana por el desabasto de medicinas. Lo negó y arremetió contra la autoridad.

* * *



Ayer durante la rueda de prensa sobre el Premio Nacional de la Cerámica, los comerciantes de la Zona Centro de Tonalá decidieron que era el momento perfecto para un cierre de avenidas y mostrar sus quejas. ¿Qué pedían? Básicamente, que les devolvieran sus derechos y que revisaran las modificaciones a los reglamentos municipales que, según ellos, les arrebatan lo poco que les queda.

El Ayuntamiento prometió una mesa de diálogo. Pero los quejosos exigieron la salida de Sandra Aceves, directora de Administración de Comercio Municipal, y denunciaron que sus pagos por el servicio de recolección de basura nunca llegan a las arcas municipales, lo que desató acusaciones de corrupción. ¿Será?



* * *



Morena ya prepara la alfombra roja para que la presidenta nacional, Luisa María Alcalde, arribe el 15 de agosto y dé el banderazo a las Asambleas Seccionales en Jalisco.

Según Érika Pérez, dirigente estatal, será el inicio de la construcción de los comités en cada rincón del Estado, para que nadie se quede sin su dosis de “Cuarta Transformación”.

Mujeres, hombres, jóvenes y campesinos tendrán la oportunidad de organizarse y decidir el rumbo del movimiento. Eso sí, la unidad es la clave.

Y según nos dicen, el 20 de agosto se resolverá si los comités se mantienen tal como están... o no.

