Otra exhibida a las cifras oficiales

Hace unos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco presumió la baja en la mayoría de los delitos durante el año pasado. Pero la autoridad de plano no quiere reconocer la cifra negra o los delitos que no se denuncian: nueve de cada 10 ilícitos.

Y la gente no está denunciando ante el Ministerio Público por dos simples razones: para no perder el tiempo porque nunca recupera lo robado y ahora para no contagiarse del nuevo coronavirus.

La novedad es un estudio que acaba de publicar la Coparmex a nivel nacional, en donde exhibe que los empresarios de Jalisco se ubican entre los más afectados por la delincuencia. Es una realidad que contradice la estadística oficial.

En Jalisco, se revela que 64% de las empresas agremiadas en este sector patronal fueron víctimas de la delincuencia el año pasado, basadas en las estadísticas del Inegi, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación, así como de encuestas entre los socios. Los más afectados son: Zacatecas, Tabasco, Oaxaca y Jalisco.

Nomás para medir la situación de Jalisco, el promedio nacional de empresas afectadas fue menor: 50.1 por ciento.

Hay dos realidades abismales entre la versión de la autoridad y la opinión de la iniciativa privada.



* * *



Ya que estamos en temas de seguridad, vale la pena aclarar de una vez por todas -como diría el gobernador-, que las cifras que siempre se presumen a la baja en Jalisco no son del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En todas las conferencias de prensa se remarca que la información surge de la dependencia federal, pero es falso.

El Sistema Nacional recaba la información de las 32 fiscalías o procuradurías estatales. Y luego publica un informe mensual, entre los días 19 y 20 de cada mes.

En otras palabras, el Sistema Nacional de Seguridad Pública simplemente distribuye la información que los Estados le remiten.

Por eso organizaciones como Causa en Común siempre han advertido que hay Gobiernos estatales que maquillan las cifras para asegurar que todo está mejor. ¿Será el caso de Jalisco?



* * *



En los Ayuntamientos y el Congreso de Jalisco es frecuente que los ediles o diputados se ausenten de las sesiones plenarias, aunque se aborden temas importantes para la población. En los últimos días llamó la atención el caso de la regidora Marcela Michel, de Tlajomulco.

La historia es simple. El pasado lunes no acudió a una reunión del Cabildo y la versión que circuló es que supuestamente se reportó enferma del nuevo coronavirus. Pero nos cuentan que ayer salió a dar una rueda de prensa. ¿A poco no merecen una explicación los habitantes de Tlajomulco?

Si está contagiada, el aislamiento es la recomendación más responsable.