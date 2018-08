Osuna, y el reto de recuperarse y triunfar con Astros

El lanzador mexicano José Roberto Osuna Quintero esta ante la posibilidad de darle la vuelta a la página e iniciar una nueva etapa en su carrera como ligamayorista, pues en teoría tiene las condiciones para aprovechar adecuadamente la segunda oportunidad que se le presenta para triunfar en la Gran Carpa, ahora como integrante de los Astros de Houston, campeones de la temporada 2017 de La Liga Americana y dueños de la Serie Mundial.

Al haber concluido el pasado 4 de agosto la suspensión que por 75 cotejos le endilgó a Roberto Osuna la Organización de Ligas Mayores (Major League Baseball -MLB-) Astros habilitó en su roster activo al joven lanzador, y el chamaco está listo para tener acción en cualquier momento que sus servicios sean útiles a Houston como responsable de apagar metralla rival lanzando a doña blanca desde la lomita de las responsabilidades para salvaguardar ventaja y posible victoria de dicha novena a la que ya pertenece el sinaloense, que recién llegó a la poderosa organización procedente de Azulejos de Toronto, el que había sido su primer y único equipo desde que debutó en Ligas Mayores el 8 de abril de 2015 habiendo tenido un desempeño sobresaliente desde esa fecha y hasta su última aparición con dicha franela el pasado 6 de mayo.

No estorba reiterar que Osuna Quintero pertenece como jugador en el beisbol mexicano de invierno a Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los augurios presagiaban dificultades severas para Osuna en tanto no se advertía sencillo pudiera reaparecer sin represalias sociales ante la fanaticada de Toronto, siendo la canadiense una sociedad que ordinariamente expresa franco repudio a las posibles conductas violentas de los deportistas, además de la incertidumbre sobre las condiciones en que podría estar en cuanto a su aptitud físico-atlética y, sobre todo, en cuanto a su estado de ánimo y de salud mental, no siendo sorpresivo como en este espacio se publicó oportunamente la existencia de rumores en el sentido que podría ser Osuna considerado por Azulejos como elemento susceptible de negociación para trasladarlo a algún otro equipo, siendo la sorpresa, eso sí, que haya sido una novena como Astros de Houston el que finalmente haya expresado el interés en Osuna confiando en su calidad como lanzador experto en taponeo tanto por su capacidad en preparación de cierre como para atender la tarea de cerrojero, ello a pesar de las circunstancias en que se vio envuelto el chaval por la acusación de violencia doméstica, tipo de posible conducta a la qué hay también especial sensibilidad y repudio por destacados peloteros que militan en la franquicia del sur de Texas, como el pitcher abridor estelar Justin Verlander y el afamado infielder venezolano José Altuve, sin dejar de advertir que la propia sociedad de Houston es además sensible ante ese tipo de conductas violentas, lo que finalmente no ha sido obstáculo para que se haya consolidado la integración del monticulista sinaloense a los Astros.

Tanto aficionados, como medios de comunicación y algunos peloteros como los ya citados, expresaron cuestionamientos sobre la decisión de los Astros en cuanto a reclutar al joven serpentinero mexicano, acusado de abusar y golpear a su ex pareja, y al respecto es interesante aludir al comunicado que sobre ello publicitó la directiva de Astros de Houston que entre otras expresiones señala: “Estamos concentrados en que Roberto haga un impacto positivo para el equipo en el campo mientras pertenezca a los Astros. Nuestra decisión de adquirir a Roberto fue con base en información que reunimos durante nuestra extensa evaluación. Eso incluía información específica con el incidente, antes y después del mismo, como su reputación con sus ex compañeros y entrenadores. Sentimos que Roberto se merece una segunda oportunidad. Estamos concentrados en que Roberto haga un impacto positivo para el equipo en el campo mientras pertenezca a los Astros. El tiempo dirá si estuvimos en lo correcto o no. Creemos que Roberto no nos decepcionará. Si hay algún tipo de problema en el futuro, tomaremos una decisión de inmediato. No tendremos tolerancia@”.

El propio Osuna ha roto el silencio en que había estado inmerso desde que se le incriminó el pasado 8 de mayo y realizó declaraciones ante medios de comunicación desde el estadio de los Dodgers de Los Ángeles aprovechando la presencia de su nuevo equipo que acudió a desahogar serie interligas precisamente enfrentando a los californianos a quienes les ganaron el serial mostrando poderío que lo hace uno de los equipos favoritos para ganar nuevamente el título de la Liga Americana y contender buscando repetir el éxito en la Serie Mundial, y Osuna se mostró dispuesto a emprender acciones para demostrar que además de sus habilidades como pelotero, también tiene la mayor disposición para efectuar trabajo comunitario y lograr captar la confianza social.

Roberto Osuna es el lanzador más joven en llegar a 100 salvamentos en Grandes Ligas, con apenas 23 años, y en los 15 juegos en que ha participado en esta temporada con Azulejos ya tiene en sus récords nueve rescates, siendo relevante que tiene una efectividad de 2.87 carreras admitidas en promedio cada nueve entradas lanzadas en 221 cotejos en que ha participado como integrante de equipos de Grandes Ligas, sumando 104 salvamentos en su carrera ligamayorista. Según lo determine el mánager de Astros A.J. Hinch, los campeones de la última edición de La Serie Mundial podrían utilizar a Osuna en los próximos juegos de la miniserie en contra de Gigantes de San Francisco, en territorio californiano.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com