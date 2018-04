OrgulloMexicano por 100 cerrojos de #OsunaMatata

Para #OrgulloMexicano el pasado martes 10 de este primaveral abril de 2018, a muy temprano avance de la actual campaña en la Gran Carpa, el chamaco sinaloense José Roberto Osuna Quintero —que está vinculado como jugador en la Liga Mexicana del Pacifico (LMP), nuestro máximo circuito mexicano de beisbol invernal, a los Charros de Jalisco— logró su salvamento número 100 en su corta pero fructífera carrera como ligamayorista, al obtener su quinto rescate en esta joven temporada, ya que al inicio de ella ya contaba con 95 cierres exitosos acumulados en las tres campañas previas (2015, 2016 y 2017) en las que el chaval oriundo del poblado Juan José Ríos, en Sinaloa, ha participado como bigleaguer siempre con los Azulejos de Toronto.

Osuna resultó determinante para la victoria de los Azulejos de Toronto ante los Orioles de Baltimore por dos carreras a una, haciendo ganar a nuestro paisano Aaron Jacob Sánchez, quien fue el serpentinero abridor del cotejo, quien lanzó una joya de pitcheo; debiendo resaltarse que tres de los ahora ya cinco salvamentos que el sinaloense ha conseguido hasta ahora en la campaña 2018 han sido rescatando victorias de pitchers mexicanos, pues las otras dos en ese sentido fueron para respaldar al derecho sonorense Marco René Estrada y al zurdo tamaulipeco Jaime Omar García. Aunque se sabía que Osuna llegaría pronto a su quinto salvamento en esta temporada y el centésimo de por vida —que lo encumbra en la estadística y la historia del máximo beisbol mundial—, lo cierto es que no se pensaba que sería tan rápido a escasos días de iniciada la campaña. El joven cerrador estrella de los pájaros azules canadienses lanzó una entrada completa en la que no recibió daño alguno y se adjudicó el rescate exitoso. El primer bateador al que enfrentó Osuna fue a Adam Jones, quien pegó profundo, pero muy elevado batazo fácilmente atrapado en el jardín central, para después dominar a Pedro Álvarez, a quien hizo batear un globito a las paradas cortas, en tanto obligó a Chris Davis a roletear a la segunda base, siendo así como fraguare el ansiado centésimo rescate, por lo que es el más joven en llegar al centenar, a los 23 años y 62 días de existencia, siendo que hasta antes de esta memorable fecha para Osuna el pitcher más joven con 100 salvamentos era el venezolano Francisco Rodríguez, quien arribó a la cifra mágica a los 24 años y 246 días.

Roberto Osuna se convirtió en cerrador de los Azulejos en 2015 a sus entonces escasos 20 años de edad, y seguramente, aunque soñaba con emular a los grandes e históricos cerradores como el panameño Mariano Rivera y el mexicano Joakim Agustín Soria, no pensó en esa época que tan rápido se encumbraría y que en tan sólo menos de cuatro campañas como jugador de Ligas Mayores podría llegar a ser, tan joven, un monticulista estelar de Grandes Ligas que posee una gran marca digna de un excelso cerrojero.

Tras la hazaña lograda por el hijo de Roberto “El Chufo” Osuna —quien debe estar sumamente orgulloso de su hijo el “Chufito”, como lo está la afición beisbolera del poblado Juan José Ríos, de Sinaloa y de todo México— José Roberto Osuna Quintero —al que en Toronto apodan #OsunaMatata— está empatado con Billy Koch en el tercer lugar de todos los tiempos en salvamentos jugando con la franela de Toronto, siendo Tom Henke el líder con 217 cerrojos de por vida, seguido por Duane Ward con 121 resguardos.

Osuna tiene ya antes de estas tres temporadas completas exitosas como cerrador, mas es de resaltar que en lo que va de avanzada esta campaña 2018 el derecho sinaloense no ha permitido carrera alguna en seis entradas y un tercio, pero además ha logrado incrementar su velocidad en tiro recto alcanzando de manera consistente entre 94 y 96 millas por hora, además que ha afinado en cantidad y calidad su repertorio de lanzamientos, siendo ya un ultra confiable cerrador. Lo cierto es que ni los cerradores monumentales e históricos como Mariano Rivera o Trevor Hoffman presumieron tener 100 juegos salvados a la edad en que llegó el joven Osuna.

El primer salvamento de Roberto Osuna fue el 22 de junio de 2015 ante Mantarrayas en Tampa Bay, cuando al preservar el triunfo de Toronto lanzó dos entradas en las que se dio el lujo de ponchar a cinco bateadores mostrando desde ahí su gran calidad, aunque hay que reiterar que aunque tanto el mánager Gibbons de Azulejos como el propio Osuna confiaban en sus cualidades, en ese momento era imposible soñar en que el chavalo nacido el 7 de febrero de 1995 llegaría tan alto. Hay que disfrutar recordando que llegó a las Ligas Mayores en esa campaña 2015 y su única casaca ha sido la de Azulejos de Toronto, con quienes sumó 20, 36 y 39 salvamentos en las temporadas 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Aunque quizá por no estar jugando en uno de los llamados equipos grandes (como pudiera mencionarse a Yankees, Dodgers, Astros o Medias Rojas y Mets, entre otros) aún no llega a ser del total agrado y veneración de la mayoría de los periodistas, cronistas, editorialistas y opinólogos que siguen y festinan las hazañas de los buenos peloteros mexicanos ligamayoristas, Osuna tiene ya su lugar en la historia del beisbol mexicano y universal, siendo la meta de el “Chufito” superar los éxitos de sus ídolos referentes que son Soria y Mariano Rivera, no siendo exagerado decir que tiene todas las posibilidades de lograrlo acorde a su corta edad y su excelsa capacidad.

