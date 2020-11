La amenaza de abandonar el pacto federal ha desatado la imaginación y, en más de alguno, una verdadera ilusión. Bienvenidos a la república Independiente de Nueva Jaliscia, rezará el enorme letrero sobre el puente metálico al cruzar el río Lerma entre La Barca y Briseñas y veremos otro más al pasar la barranca de los Coyotes en la carretera de Colima a Guadalajara. Ser una república independiente tiene sus virtudes, he aquí algunas de ellas.

Nueva Jaliscia tendrá su propia Liga de futbol (Ortuño dixit en Twitter) en la que jugarán, además de Chivas y Atlas, equipos de gran envergadura como los Leones Negros, Tepatitlán, Cihuatlán e incluso podemos revivir a los Tecos para tener una equipo a quién odiar en la liga. Con esta media, Chivas puede convertirse de nuevo en el campeonísimo y Atlas aspirar a un segundo campeonato en su vida. El incentivo no es menor.

A partir de la constitución de la Nueva Jaliscia, todo el tequila que se venda de Michoacán para el Sur y de Aguascalientes pal Norte será contabilizado como exportación con lo que, de un día para otro, creceremos nuestro comercio exterior de Tequila, como lo ha prometido este gobierno.

En un gesto de buena vecindad, México será el país invitado de la FIL 2022 (Emiliano Monge dixit en Twitter). Quisiéramos hacerlo antes, pero el 2021 está ya comprometido con el importantísimo Emirato Árabe de cuyo nombre nadie se acuerda. Pero ya ratificado como presidente del país vecino, Andrés Manuel López Obrador podrá ser el invitado de honor a la inauguración y recibido con toda pompa por el libertador Alfaro. Más aún, podemos acordar desde ahora darle el premio FIL de letras Romances a algún chilango o poblano de buena pluma.

El idioma oficial de nueva Jaliscia será desde luego el Jalego y tendremos nuestra propia Real Academia de la Lengua, gracias a lo cual finalmente podremos incluir en el diccionario palabras como tiatro en lugar de teatro, tioría en lugar de teoría, ñeve al nombrar el helado, ocupo para decir necesito, pieza por cuarto, y quedará establecido que el refresco oficial será la peisi y que una quesadilla en Jaliscia tiene queso.

Nuestro amadísimo líder y libertador podrá por fin cumplir su promesa de una nueva constitución.

Pero, para no poner a trabajar a nuestros ocupadísimos diputados que tienen su mente trabajando en el reparto del suculento pastel llamado Poder Judicial y cuya técnica legislativa se basa en la tradición anglosajona de Copy and Paste (Cortar y Pegar) usaremos la novedosísima técnica -con patente en curso- de Search ande Replace (Buscar y Reemplazar). Ahí donde diga estado libre y soberano de Jalisco reemplácese por República Independiente de Nueva Jaliscia (hay quien propone que se llame Nueva Jaliscia de Alfaro en honor de nuestro amadísimo líder guía y libertador; en lo personal me parece un poco excesivo). Con la nueva república cada uno de los 125 municipios será un Estado independiente (si Colima tiene gobernador, por qué fregados Jalostotitlán no) y cada barrio un ayuntamiento con cabildo y todo. Con ello, aseguraremos que todo neo jalego en edad de merecer tendrá un puesto en el gobierno. La moneda por supuesto será el Tapatío y tendrá una paridad uno a uno con el dólar, al menos los primeros tres días, cuando la libre flotación y las leyes del mercado, en las que sí creemos, lo devalúe. Y para no meternos en más complicaciones, la Tapatía de El Personal será en adelante nuestro himno nacional.

¡Vivan los héroes que nos dieron Patria! ¡Viva la Nueva Jaliscia!

