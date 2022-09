Uno de los temas qué no deja de sorprenderme es el poco conocimiento en México sobre cómo se manejan los asuntos políticos y económicos en los Estados Unidos. A la gran mayoría de la población norteamericana les tiene sin cuidado lo que está ocurriendo en Washington que sólo tiene unos setecientos mil habitantes o sea menos de la mitad que los de Iztapalapa.

Si de vez en cuando los estadounidenses toman partido con algún tema, es cuando afecta un número considerable de la población, por ejemplo, el tema del aborto. Los ciudadanos están más interesados en lo que está pasando en su ciudad que en las “grandes decisiones” de la política. Por supuesto, si vemos las noticias en CNN o Fox News parecería que sus 332 millones de habitantes es en lo único que están pensando. Saco a colación este tema, por lo que se habla constantemente en México con respecto al T-MEC y que sin México los EU perderían competitividad y hasta crecimiento. La opinión general de los analistas mexicanos es que, por supuesto no le conviene salirse del tratado a México, pero tampoco a EU y que por eso no va a pasar nada. En cuanto a Canadá se habla poco.

Recientemente el presidente López Obrador dijo en su mañanera: “ojalá los analistas vayan tomando en consideración que hay una nueva variable para el análisis: nos necesitamos mutuamente. Sería muy difícil qué funcionara la economía estadounidense sin la participación de México. Ya no es el tiempo de antes, sí no hay automóviles construidos en México al consumidor estadounidense le costaría mucho más comprar un vehículo y así muchísimas otras cosas”.

Como dije anteriormente, en México no se entiende cómo funciona los EU. Si México decidiera salirse del TMEC, eso no implica que automáticamente se impondrían tarifas a todos los productos mexicanos que se exportan a los EU. La imposición de estos sería de acuerdo a los intereses particulares que tenga Washington. Por ejemplo, para no afectar a sus consumidores le podrían asignar una tarifa cero a todos los automóviles que se importan desde México. En cambio, podrían ponerle tarifas a otros productos como a los aguacates, tomates, etc. Entonces México haría lo propio con productos norteamericanos, por ejemplo, las manzanas. EU podría compensar la pérdida de sus agricultores, como lo han hecho en otras ocasiones. Además, el análisis de AMLO, tampoco toma en consideración la automatización y robotización de una infinidad de labores industriales y agrícolas, es más en este sentido, que los tiempos han cambiado.

Del argumento de López Obrador de que EU requiere de México para crecer y, que no le conviene pelearse con México, la pregunta es si nos necesitamos en la misma proporción. En lugar de especular, veamos como verían los analistas norteamericanos, estos otros datos, como diría AMLO.

Por ejemplo, que las exportaciones de México a los Estados Unidos representan el 83% del total, mientras que las de EU a México solo el 16%. Otros datos aún más reveladores; En 1990 Estados Unidos era la economía más grande del mundo, México era la octava, Brasil la novena y Canadá la décima. Para el año 2000, Estados Unidos seguía siendo la economía más grande, Canadá había subido a la octava posición, México en la novena, y Brasil era la décima. Para el año 2020, Estados Unidos seguía en primer lugar, Canadá estaba en la novena posición, Brasil en la doceava y México en la quinceava. Existen estimaciones que para el año 2022, México caerá a la posición 16 o 17 y Brasil subirá a la posición 10. Con todo y T-MEC, la economía de México está cayendo a nivel internacional. A EU no pareciera que le afectaría mucho que México se salga del tratado, en cambio a México, sin la menor duda. ¿Están ustedes convencidos que nos necesitamos mutuamente?