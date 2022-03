¿No, pero sí? ¿Sí, pero no?

Será el clima, la veda por la revocación de mandato presidencial, la estrategia política o porque estaba de visitante en la Ciudad de México, pero ayer el gobernador de Jalisco respondió al estilo de la Chimoltrufia cuando los medios de comunicación lo entrevistaron sobre su futuro. A la pregunta: También lo manejan a usted como presidenciable, ¿sí tiene aspiraciones? Respondió que no, que está concentrado en su trabajo, que tiene una responsabilidad nacional, pero que no está construyendo una candidatura, pero no la descarta y estará donde deba estar porque tiene una idea distinta del proyecto de López Obrador.

Ayer estuvo presente en la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, pero no entró en polémica y respondió que las instalaciones las vio “muy bien hechas”.

Del tema de las obras pendientes para Jalisco, por la tarde escribió en sus redes sociales que, en esta semana, por fin quedará programada una reunión con el Presidente para revisar los presupuestos, como la Línea 4 del Tren Ligero o la Presa El Zapotillo.



* * *



En asuntos más caseros, ¿se enteraron de que el sábado pasado el Partido Verde inauguró nueva sede en Guadalajara? Fue una fiesta a lo grande y nada de pobrezas.

Nadie sabe (o al menos no lo platican) cuánto están pagando por la renta del edificio que está en Francisco Rojas González número 72, en Arcos Vallarta. Pero entre los invitados aparecieron, con risa de oreja a oreja, el alcalde de Zapotlanejo y hermano del “Canelo”, Gonzalo Álvarez.

También estuvieron tomándose la foto Claudia Delgadillo y Rocío Corona Nakamura, Alberto Uribe (regidor de Zapopan), los hermanos Soltero (hace unas semanas, colaboradores del regidor Carlos Lomelí), Kleopatra Sandoval Díaz (hermana del fallecido ex gobernador) y Martha Villanueva, ex diputada de Movimiento Ciudadano. En fin, la crema y nata.

Fue una mezcla de morenistas, ex priistas y nuevos verdes. Todos apoyando a Luis Ernesto Munguía, quien quiso ser candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta y no pudo, pasó de MC a Morena… y ahora al Verde. ¿Quién pompó partido nuevo?



* * *



Y quien pide derecho de réplica es César Íñiguez, dirigente del sindicato de trabajadores del Congreso. Primero, tras apoyar la reforma sobre el Servicio civil de carrera, afirma que no está apalabrado con ningún presidente parlamentario. Luego, asegura que defiende los intereses de los empleados de base.

Subraya que hay beneficios que no tenían antes, “nos puede ayudar a mejorar nuestro empleo y nombramientos con base al mérito”.

Y para los críticos a su labor, contesta que hay algunos integrantes de la organización que están en contra de sus acciones, pero tienen otros motivos.