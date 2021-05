No más teatro

El fin de semana pasado transcurrió con calma la marcha que organizó el partido Movimiento Ciudadano con motivo -como decía el discurso oficial- de “construir el futuro de México desde lo local y defender (a) nuestro Estado de un Gobierno Federal impositivo y centralista”. Las cifras que dieron vía redes sociales los propios convocantes llegaron hasta los 80,000 asistentes.

Habiendo condiciones para realizar esta o cualquier marcha, defendería el derecho -aún sin estar de acuerdo con los motivos por los cuales se pudiera convocar-, cualquier tipo de protesta. Pero dado lo evidente del evento en cuestión, me pregunto algunas cosas. No entiendo si es prudente para el partido en el poder convocar a tal cantidad de gente estando al final de una pandemia mundial habiendo ya condenado situaciones similares operadas por la contraparte. No entiendo cómo artistas que han querido presentarse y producir conciertos o espectáculos masivos no hayan sido tomados en cuenta para hacerlo ni con la cuarta parte de los asistentes. En los últimos meses, artistas, productores, gestores, público y demás parte de la cadena que forma parte de la industria creativa y de espectáculos, han sido víctimas del proceso electoral y de la muy lenta gestión de permisos para poder operar. Bajo el discurso de la salud por delante se ha vuelto muy complicado montar cualquier obra, exposición, concierto y como he repetido en varias ocasiones, me parece no solo necesario y correcto sino fundamental cumplir las condiciones pertinentes para poder operar conforme el proceso que ha implicado volver de manera sana a habitar la escena.

Es importante recalcar que los aforos de los distintos teatros y salas de la ciudad no ha sido autorizado más allá del 50% siendo el Auditorio Telmex el que más público albergaría una vez de vuelta al ruedo. A mí la inequidad con la que se ha operado durante la pandemia en torno a las artes me sigue llamando poderosamente la atención. Me encantaría poder construir el futuro (cultural) de México desde lo local pero es que simplemente no hay condiciones para hacerlo desde Jalisco. El personal burocrático al interior de la Secretaría de Cultura habla de un rumbo perdido, las quejas por parte de la comunidad artística, no cesarán mientras se siga manejando igual el proyecto de parte del gobierno (si es que lo hay). Habiendo “domado la curva” se ha hecho cada vez más evidente que sólo importa un discurso: el del que ejerce el poder y la tragedia es que las artes y la cultura se quedaron sólo en eso, en un discurso. Es por demás ofensivo para una comunidad hambrienta de presentarse ante un público también hambriento de asistir, haber sido partícipes de aquel despilfarro logístico y discursivo de su marcha.

Se sabe cuánto necesitan todos los candidatos del voto. Se sabe qué formas han utilizado para atraerlo. Sé que han bailado, cantado, echado mano de la música, se han subido a templetes y han hecho pues en términos generales, un teatro de todo esto. Qué pena, qué indigno todo eso en lo que se han convertido desde que llegaron al poder.