No hay dinero para lo importante

Terminó el recuento de los votos de la elección del Poder Judicial en el que votó el 10 por ciento del padrón electoral. De los 100 millones de electores registrados, solamente 10 millones habrían votado. El gobierno de Sheinbaum y sus aliados, por supuesto, llaman a esto un triunfo.

En este proceso de forma oficial, se gastaron 13 mil millones de pesos. Lo que nos da una cifra de 1,300 pesos por cada uno de los votos emitidos. Más de 6 veces lo que costó cada voto de la elección presidencial del 2024.

El dinero que se gasta en una cosa automáticamente deja de gastarse en otra. Por lo que cada peso a la elección de jueces fue un peso que dejó de irse a otro destino.

Por ejemplo, la Encuesta Intercensal del INEGI. Como usted sabrá, el INEGI es el encargado de realizar cada 10 años el Censo de Población y Vivienda, en el que se visitan todas las casas del país y se obtiene mucha información de la población mexicana.

Entre cada censo, se llevaba a cabo, un conteo poblacional, la llamada Encuesta Intercensal. Este año, precisamente tocaba que INEGI llevara a cabo ese conteo poblacional. Pero el Congreso simplemente no le dio el dinero para hacerlo, argumentando que no había recursos. El INEGI había pedido 5,800 millones de pesos para realizar la Encuesta y el Congreso le dijo que no. Menos de la mitad de lo que se gastaron en la elección para colonizar con morenistas el Poder Judicial.

¿Por qué importa el conteo de población? Porque produce información actualizada de lo que ocurre con los mexicanos, no solamente respecto a cuántos somos sino en dónde vivimos. Esto es importante ya que recuerde que gran parte de la asignación de las partidas que se asignan a los estados y municipios se calculan con base al tamaño de la población.

Lugares con más mexicanos o a donde llegando más familias, deben recibir más recursos, mientras que comunidades, en las que pierdan población, deberán ajustar sus presupuestos acordes con el número de personas que atienden.

Al eliminar el conteo, se pierde toda esa información actualizada. Por lo que no hay forma de hacer ajustes o pedir reasignaciones si no hay información confiable.

Se dice que se pueden aproximar los datos. Lo que es cierto, pero no se compara con la recolección de la información real en el lugar. Entonces el país se quedaría sin información estadística importante para ajustar la asignación de los recursos públicos, porque el gobierno dice que “no tiene dinero”, pero al mismo tiempo, quema una pira de 13 mil millones de pesos en una elección que no le aporta nada al país.

Este es solo un ejemplo, piense en todas las cosas que se dejaron de hacer en México, solo porque López Obrador quería el control total de la Suprema Corte con una máscara de que “el pueblo elige”.

Se pudieron haber rehabilitado 3,300 escuelas públicas en todo el país, entregándoles a cada una unos 4 millones de pesos para que ahora si cuenten con agua potable, baños, internet o infraestructura básica.

Si una ambulancia equipada cuesta unos 2 millones de pesos, se pudieron haber adquirido 6 mil 500 ambulancias equipadas para todo el país. ¿O qué le parece que se hubieran construido y equipado 85 hospitales comunitarios con esos 13 mil millones? Cada uno con un costo de 300 millones.

O quizá pudieron haber servido para construir, equipar y darle mantenimiento a 650 centros de atención a víctimas en todo el país. O instalar 130 mil cámaras de seguridad conectadas a centros de monitoreo tipo C5.

El caso es que este país, tiene muy poco dinero público, y el poco dinero que tiene lo termina asignando en los peores destinos. Un peso gastado en algo inútil es un peso perdido, no empleado en algo verdaderamente importante.

Al final, me estoy enterado que el Congreso le acaba de autorizar al INEGI una partida extraordinaria que siempre sí, organice el conteo poblacional de este año. ¡Qué bueno! Pregunta: ¿Ahora a qué le recortaron?

Usted que paga impuestos y que espera verlos reflejados en salud, educación o seguridad termina viendo cómo se gastan en elecciones de jueces en los que ganan los mismos amigos del gobierno.