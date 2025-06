Robo de identidad deja pérdidas millonarias

Isis López fue víctima del robo de identidad. Aunque desconoce de dónde provino la fuga de su información, los delincuentes solicitaron créditos a su nombre por 300 mil pesos en tiendas departamentales, bancos y servicios de telefonía. “Nunca perdí documentos. No me di cuenta hasta que vinieron a cobrarme a mi casa. Me metí a revisar mi buró de crédito y descubrí lo que había pasado: habían solicitado créditos y tarjetas bancarias”.

A pesar de presentar denuncias ante la Fiscalía de Jalisco y quejas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sigue peleando con una de las tiendas departamentales 80 mil pesos. “El caso no avanza”, lamentó.

Este delito va en aumento. En 2024, la Condusef reportó pérdidas de 11 mil 302 millones de pesos por robo de identidad, que es un récord en el país. Las principales afectaciones incluyen la apertura de cuentas bancarias, disposiciones en efectivo, la emisión de tarjetas y cobros no solicitados por las víctimas.

Durante el año pasado, la Comisión atendió más de 36 mil quejas de este tipo.

El robo o usurpación de identidad ocurre cuando una persona obtiene, transfiere o utiliza los datos personales de otra sin su autorización para cometer fraudes o delitos. La “identidad” está compuesta por datos personales como nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, información financiera o médica, entre otros. Con éstos, el ladrón puede contratar productos o servicios financieros, inmuebles y otros bienes en nombre de la víctima.

Además, las afectaciones se han dado en otras instituciones, como el Infonavit. Entre 2018 y 2024, se registraron al menos 957 casos relacionados con este delito. Silvia Gómez es una de las víctimas: un crédito para la compra de una casa fue autorizado a su nombre sin su conocimiento y comenzó a ver la reducción de su sueldo debido al pago del endeudamiento. Tras presentar una denuncia, logró que el Infonavit reconociera el error y dejara de descontarle el dinero de su nómina.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG, destacó la importancia de que las autoridades encuentren a los criminales para desarticular estas bandas, que a veces operan dentro de las instituciones financieras. “Mientras no haya detenciones ni castigos ejemplares, seguirán estafando a las personas de buena voluntad”.

Recomendó campañas de concientización para alertar a la ciudadanía sobre los fraudes más frecuentes y las nuevas modalidades.

La Condusef ofrece a la población el número de atención 800-999-8080. Y la Fiscalía de Jalisco y la Policía Cibernética piden comunicarse al 33-3837-6000, extensión 15832.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara también denunció la suplantación de identidad de varios de sus miembros. Se trata de un delito similar y se han registrado 15 personas afectadas, por lo que se han presentado las denuncias. “Una denuncia es mía, pero hemos recibido llamadas de colegas que han presenciado este tipo de fraudes. Son directamente contra una persona que se hacía pasar por nuestra oficina”, comentó en rueda de prensa Omar Castañeda González, vicepresidente de la asociación.

Karen Julieta Correa Cabrales, presidenta de la asociación, advirtió sobre el fraude inmobiliario y llamó a la ciudadanía a buscar el acompañamiento de profesionales certificados. También pidió al Congreso del Estado que haga ajustes en la ley para que el uso de la licencia inmobiliaria sea obligatorio, no opcional.