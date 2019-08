Comenzó la campaña rumbo al primer Informe de Gobierno de López Obrador y la primera frase de su video es “No es por presumir, pero...” y habla, claro, de lo que según él han sido los logros económicos de estos primeros diez meses, entre los que destaca por supuesto la estricta disciplina fiscal: no ha habido más impuestos, no ha crecido la deuda, hay estabilidad macroeconómica, no ha subido la gasolina ni la luz y por el contrario subió el salario mínimo. Las focas aplaudirán sin pensar los datos del presidente y los críticos se irán a la yugular de López Obrador destacando igualmente datos aislados.

¿Cómo está realmente la economía mexicana? Nadie puede decir que bien, pues simple y llanamente no hay crecimiento y ese es el indicador primario. Si bien es cierto que este indicador no dice todo sobre la economía, si es el primero y básico. Es el equivalente a la temperatura en un paciente: si bien no explica la enfermedad, sí nos alerta de que algo no anda bien; puede ser una gripita o una infección generalizada. La economía mexicana está estancada, pero no desde que llegó López Obrador, sino desde hace cinco trimestres. Los tres últimos de 2018 la economía ya daba signos de ralentización y los dos primeros trimestres del 2019 han sido peores de lo esperado. ¿Tiene que ver con el gobierno actual? Una buena parte sí, pues si bien la inversión extranjera directa sí creció, la que está detenida es la inversión privada mexicana, fundamentalmente en construcción y minería, pero sobre todo la inversión pública, que esa sí es responsabilidad completa del gobierno. Si bien preocupa la falta de claridad en algunas políticas públicas lo cierto es que el problema económico tiene que ver en gran medida con la falta de experiencia del nuevo gobierno (cosa que tristemente sucede cada seis años) y con algunos nubarrones de la economía internacional.

Las campañas son para presumir, para fortalecer a la presidencia, no para analizar la realidad.

Todo Informe de Gobierno y más aún la campaña previa, procura enaltecer los resultados, alimentar el optimismo y decir que todo va bien, perdón, requetebién. Pero nunca nadie ha tomado decisiones económicas por los discursos del presidente: nunca le hemos creído a ninguno y mucho menos a sus campañas publicitarias. Las campañas son para presumir, para fortalecer a la presidencia, no para analizar la realidad.

¿Estamos mejor o estamos peor en lo económico? Básicamente igual. Estamos estancados y echar a andar el carro será cada día más complejo. La paradoja estriba en que en el momento en que estamos, las continuas contradicciones y ambigüedades en el discurso del presidente son hoy por hoy el principal obstáculo a vencer.

