No caigamos en la trampa

De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud, al cierre del último ciclo semanal que concluyó ayer martes 19 de julio, se tienen detectados 222 mil 963 casos activos de Covid-19, pero solamente en las últimas 24 horas fueron 34 mil 95 los contagios y 134 las muertes. Es la cifra más alta en los últimos cinco meses. La situación es preocupante porque los contagios se han disparado.

La escala de casos de contagios y ocupación hospitalaria, así como el número de muertes en ascenso, obligó hace algunas semanas a que la dependencia de salud de nuestro país volviera a informar de manera diaria la actividad reportada.

A nivel internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en Ginebra, Suiza, que “una nueva ola empieza a afectar a Europa, Estados Unidos y algunos otros países -entre los que se incluye México-”. La recomendación del funcionario es “la reactivación de los protocolos, como el uso de cubrebocas, para detener la propagación”.

La realidad por la que se atraviesa en el mundo -con el incremento de contagios- habla por sí sola de los riesgos y las consecuencias ya las tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, a pesar de las estadísticas y de las advertencias, nuestras autoridades de salud regresan al juego de querer ocultar la realidad y a querer ‘menospreciar’ los peligros que representa, no se tomando las medidas adecuadas de prevención y estableciendo nuevamente los protocolos elementales recomendados por la ciencia.

Ayer por la mañana, el ‘zar’ del Covid en México, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevencion y Promocion de la Secretaría de Salud, publicó un Tweet donde dijo “La transmisión de #Covid 19 en México está desacelerando de acuerdo con indicadores relacionados a la ocurrencia de casos nuevos, hospitalizaciones y defunciones; es decir, el aumento que se presenta cada día y semana es menor al que se había presentado en 14 semanas anteriores”. Nos da la impresión que el guionista de las películas de Cantinflas le dio luz para redactar este mensaje. Muy confuso, y lo que es peor, minimizando la realidad y tratando de ignorar los nuevos riesgos a los que nos encontramos, sin asumir su responsabilidad y dictar normas o recomendaciones preventivas que ayuden a que el impacto en la sociedad sea menor.

Sin embargo, ya debemos estar acostumbrados y no debemos de seguir al pie de la letra -ignorar completamente- lo que nuestras autoridades de salud nos dicen, y seamos nosotros mismos los que impongamos los protocolos personales para evitar los contagios. Después de más medio millón de muertes y millones de contagios en México, no podemos caer otra vez en la misma trampa, como sucedio cuando por primera vez conocimos el virus, que nos dijeron que no había riesgos, que no corríamos peligro y que no era necesario tomar medidas preventivas. ¿Usted, qué opina?

