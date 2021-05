Negligencias imperdonables

Subirse a un tren, esperando llegar a tu destino sin que colapse la estructura que sostiene las vías. ¿No debería ser lo natural? Por más inverosímil que se escuche, esto no es lo que sucede en nuestro país. Hoy si te subes a un metro, la mayor preocupación ya no es ser víctima de algún robo. Hoy si te subes a un metro en México la mayor preocupación es que no colapse antes de llegar a tu destino.

Lo ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México el 3 de mayo es, sin duda, una de las situaciones más indignantes que hemos vivido en los últimos años. Derivado de la negligencia, al día de hoy han fallecido 25 personas y 79 resultaron heridas. Estas personas que se subieron al metro regresaban del trabajo para reunirse con sus familiares y no sabían que se enfrentarían a una verdadera pesadilla: una construcción mal hecha. Entre los fallecidos se encontró Brandon Hernández Tapia, un niño de 13 años que viajaba con su padrastro hacia su casa. Asimismo, una pareja de capitalinos regresaban del dentista a su casa en su auto cuando el metro les cayó encima.

La lamentable noticia dio la vuelta al mundo, enalteciendo la negligencia del gobierno. En el plano internacional, representantes de varios países dieron sus condolencias por lo sucedido. Se pensaría que para que esto ocurriera sería debido a la falta de mantenimiento al metro de la Ciudad de México. No es así. Se informó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con un presupuesto de 120 millones de pesos anuales destinados al mantenimiento y la revisión del metro. Esto significa que se destina esta cantidad anual del erario público para evitar este tipo de incidentes.

Varios usuarios en redes sociales publicaron fotografías dentro de las cuales se pueden observar estructuras dañadas en al menos seis estaciones más del metro de la Ciudad de México. Si el gobierno no empieza a hacer las cosas bien, no importa la cantidad de recursos públicos que se destinen o las denuncias que se levanten, el peligro seguirá siendo el mismo. Se estima que a diario cinco millones 500 mil personas hacen uso del metro como su único medio de transporte. En términos de movilidad y con la información que se tiene, esto representa un gran problema para el funcionamiento capitalino.

Derivado de lo anterior, la conclusión sería que el gobierno, además de los grandes retos que tenía previamente, debe sumar a su lista el revisar con expertos de una manera minuciosa las obras públicas que se realizan. De lo contrario, seguirán comprobando que ser mexicano es un deporte extremo.