Narcodesafío toca Palacio Nacional

No es el primer desafío de los grandes grupos de la delincuencia organizada que se comete en la Ciudad de México, sede del Gobierno federal y centro de la vida política nacional.

Pero sin duda, el doble homicidio ayer a plena luz de día en la Calzada de Tlalpan, una de las más transitadas y vigiladas de la Ciudad de México, de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, así como su principal asesor, José Muñoz, escala el efecto intimidatorio del ocurrido en junio de 2020 cuando, de madrugada, atentaron en Paseo de la Reforma contra Omar García Harfuch, entonces Secretario de Seguridad en el Gobierno capitalino que encabezaba Claudia Sheinbaum.

Aquel intento de asesinato que se atribuyó al cártel Nueva Generación, en el que perdieron la vida dos de sus escoltas, pese a su gravedad por lo inédito, no mereció mención alguna del agredido Harfuch, en la entonces mañanera de Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, los asesinatos de los colaboradores más cercanos a Brugada tocaron de inmediato las puertas de Palacio Nacional, donde le tocó a Harfuch, ahora como Secretario de Seguridad Pública del país, pasarle una nota y luego explicarle a la Presidenta lo sucedido a unas cuantas cuadras mientras transcurría su “mañanera del pueblo”.

Y es que, aunque la destinataria es claramente la jefa de Gobierno, por alguna eventual decisión de Gobierno que no haya sido del agrado de algún grupo mafioso, para aumentar la presión e intimidar a los que se les sigan resistiendo dentro del equipo de Brugada, es también un desplante del narcopoder al Gobierno de la República, cuando ningún centro de inteligencia policial previó o capturó al sicario que ejecutó sin contratiempo alguno este doble homicidio, pese a que evidentemente fue largamente planeado.

Como pasa en muchas Entidades del País, Jalisco entre ellas, en donde los episodios de violencia de gran impacto van de las zonas rurales a las urbanas, y en puntos cada vez más céntricos, en la CDMX empiezan a sentir también cada día con más proximidad la violencia generada por los cárteles que antes sólo veían actuar “en la provincia”.

De no darse una detención rápida del experimentado autor material de este doble asesinato, que cimbró no sólo a la CDMX sino a todo el país, que ayude a dar con el autor intelectual y no sea un simple “chivo expiatorio” para bajar la presión política del caso, se podría empezar a generalizar la percepción de que en la CDMX el narco tiene ya también licencia para matar, con el sentimiento de vulnerabilidad que ello implica para los habitantes de la megalópolis y del resto del país. Sin dejar de mencionar que lo ocurrido seguramente será la próxima coartada de la administración Trump para seguir presionando y criticando al Gobierno mexicano porque las mafias le tienen tomada la medida.