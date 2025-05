Bolaños, un municipio sin partidos

El domingo pasado, la población del municipio de Bolaños, 70 por ciento perteneciente a la comunidad wixaritari, votó mayoritariamente por cambiar su régimen político y, a partir de las próximas elecciones de 2027, ya no participarán los partidos políticos y decidirán quienes serán sus próximas autoridades a partir de sus usos y costumbres.

Si bien Bolaños es un municipio relativamente pequeño, de unos ocho mil habitantes, su decisión es relevante no sólo para ellos sino para todo el Estado, e incluso para el país, porque demuestran que las relaciones políticas no están limitadas sólo a la democracia liberal representativa, a las elecciones tradicionales, las costosas campañas políticas e instrumentalizadas por los partidos políticos y a los dirigentes políticos.

A partir de un proceso que inició hace varios años, las comunidades indígenas de Bolaños impulsaron esta consulta pública para demostrar que ellos pueden resolver sus asuntos públicos y elegir a sus autoridades sin la mediación de los partidos y el dominio de los políticos profesionales.

Como cualquier observador de la política en México y en el mundo puede notar, hay una pérdida de confianza hacia el actual régimen liberal que nos ha hecho pensar que este es el único sistema político que tenemos al alcance para administrar nuestra vida en comunidad. La pérdida de confianza y legitimidad hacia los partidos y la democracia liberal no es gratuita. Años y años de repetición de prácticas antidemocráticas y corrupción han terminado por minar la legitimidad del actual régimen político.

En Bolaños se hartaron de los partidos políticos. Así me lo explicó el abogado wixárika Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de Tuxpan y San Sebastián Teponahuaxtlán: “En 2027 vamos a ser el primer municipio que vamos a elegir a los regidores y regidoras o presidenta o presidente municipal por usos y costumbres. Iniciamos hace cinco años (con esta lucha) por la corrupción que ha habido en los partidos políticos en nuestro municipio. En Bolaños hay corrupción en los partidos y no hay una real democracia en los partidos. Están acaparados por grupos, por familias. Los candidatos se deciden en una mesa, en un restaurante, jamás consultan a los militantes, a los simpatizantes. Los partidos nada más nos han usado en campaña a los indígenas, no nos dan nuestros derechos como corresponde. Y eso ha sucedido en el municipio de Bolaños y por eso nuestra comunidad ha decidido cambiar de régimen y Bolaños decidió que vamos a cambiar de régimen político”.

La decisión política que tomó la población de Bolaños, la mayoría del pueblo originario wixaritari, es producto de varios años de lucha por ejercer su autonomía y derechos, restringidos y atacados tanto por los representantes del Estado mexicano como por ganaderos que los han invadido y despojado de sus territorios.

En 2018, el comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) y el anexo Tuxpan de Bolaños decidieron impedir que hubiera campañas de los candidatos y determinaron prohibir la celebración de las elecciones en señal de protesta porque, a pesar de ganar juicios agrarios contra invasores de su territorio, sus tierras no eran restituidas. La prohibición de las elecciones se repitió en 2021. Más adelante, en 2022, en asamblea la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán se pronunció por exigir que el Ayuntamiento de Mezquitic, al que pertenece, les entregue una parte proporcional del presupuesto público para administrarlo directamente. “Es un día histórico para el pueblo wixárika”, señalaron entonces las autoridades tradicionales.

La decisión de la población de Bolaños de cambiar su régimen político es parte de una larga lucha de los pueblos indígenas de Jalisco por ejercer su autonomía y autodeterminación, tal como también lo hacen comunidades en la sierra purépecha de Michoacán, como Cherán, o las comunidades mayas en todos los territorios zapatistas. Ahora, desde Bolaños, nos demuestran que otras formas de organizarse políticamente es posible.

