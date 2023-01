Narco regalos en GDL

Así se tratara de un desafío o una burla más del crimen organizado a la autoridad municipal, estatal y federal, o en el peor de los casos, de una muestra más de su poder corruptor que somete a mandos policiales y castrenses y los hace intocables, pero como diría el clásico, “haiga sido como haiga sido”, este episodio, que pasó un poco desapercibido porque la mayoría de los tapatíos estaban metidos en los festejos decembrinos, es altamente preocupante.

Y es que si vemos el infierno, del que comenté ayer aquí, en el que tienen convertida a la fronteriza Ciudad Juárez los grupos delincuenciales, y si recordamos los también numerosos y graves capítulos y sobresaltos que ha provocado la narcoviolencia en el Área Metropolitana de Guadalajara y en cada vez más regiones de Jalisco, por ningún motivo se puede minimizar el hecho de que a no más de 700 metros de una de las bases más importantes de la Policía de Guadalajara, supuestos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG) organizaron toda una verbena y desfile navideño con camionetas adornadas de Santa Clos, y de las que descargaban regalos con narcocorridos de fondo en la Colonia El Retiro, el pasado 21 de diciembre.

Según se escucha en los videos que empezaron a circular en Nochebuena, los repartidores adjudicaban el jolgorio a Ricardo Ruiz Velasco, alias el “Doble R”, quien de acuerdo a reportes policiales, creció en ese barrio y ahora está considerado por la justicia estadounidense como líder del “Grupo Elite” del cártel que domina Jalisco y otras entidades del país.

El martes pasado el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, fue cuestionado por este hecho, que recordó un episodio similar que le ocurrió en el Mercado Bola, de la Colonia Constitución, a donde también llegaron miembros de este grupo delictivo a repartir juguetes en 2020, cuando era alcalde de Zapopan.

Sobre este desplante de impunidad que irritó a organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de la narcoviolencia, el alcalde tapatío llamó a la población a “no caer en estos juegos” y no recibir los regalos, pero es claro que se necesitará hacer mucho más para frenar el creciente poder del crimen organizado.

Por ello habrá que estar atentos a lo que resulte de la carpeta de investigación que la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara abrió por la posada organizada por presuntos sicarios, eventos que por cierto, están en su catálogo de estrategias para buscar el cobijo de las comunidades y reclutar a niños y jóvenes para sumarlos a sus filas delincuenciales.

A partir del comunicado de la corporación municipal donde informa de sus primeras “investigaciones de campo y entrevistas a vecinos”, me temo que no hay mucho que esperar, ya que refieren que los primeros testimonios hablan de personas que no se identificaron y “que en ningún momento observaron armas o letreros alusivos a algún grupo criminal”, lo que se contrapone con lo que se escucha en los videos donde se comenta que lo que hace la gente del “Doble R” lo debería hacer el Gobierno. Veremos.

