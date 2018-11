Ya se ha repetido hasta el cansancio. Las políticas irracionales del lopezobradorismo están dañando seriamente al país, aún cuando formalmente no hayan entrado completamente al poder (ya tienen el Congreso). Muchos acusan al próximo régimen como auto destructor. Probablemente tengan razón. Pero si en efecto hay una planificación deliberada en la destrucción del país, comenzando por la economía y el propio Gobierno -al pretender desmontar a la burocracia profesional y tratarlos con terror-, ¿cuál es su finalidad? Porque ahí están las caídas en la bolsa, disminuciones de inversión extranjera, disminución de la perspectiva de crecimiento, subidas del dólar, mismas acrecentadas con cada nueva ocurrencia. Y repito todavía AMLO no ha tomado formalmente el poder. Para acabarla, la forma de tomar sus decisiones y la de anunciarlas -siempre con un tono insultador y de revanchismo-, agravan más los daños.

Ayer jueves por ejemplo, las acciones de los bancos se fueron a pique después de la iniciativa de MORENA para ya no permitirles cobrar comisiones. Es cierto, en México las comisiones son mayores en comparación con otros países. Pero una cosa es ajustarlas de forma inteligente y otra eliminarlas, lo cual es peligrosísimo. Ya ni hablar -porque se revuelve el estómago del coraje- del (t)error de octubre: la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Por cierto, espero no intenten nada en Santa Lucía y mejor dejen las cosas como estaban. De un elefante blanco a dos -porque Santa Lucía no es viable técnicamente-, mejor nomás uno.

Ambos casos comparten algo. Su resultado. Donde el lopezobradorismo ni siquiera juega con suma cero. Donde ellos ganan y el otro pierde. Sino puros pierde-pierde. MORENA prefiere perder en la opinión pública por sus tonterías, a cambio de afectar a otros y al país completo. En ambos casos perdió AMLO. Pero al mismo tiempo hizo perder a los otros y al país sin ganar nada a cambio. Nadie gana, todos pierden, como nuevo lema del Gobierno federal.

Decíamos. Si lo están haciendo a propósito, ¿cuál es la razón? ¿Con qué finalidad se empobrece a un país tan rápido como el lopezobradorismo pretende? Se me ocurren muchas hipótesis. Pero siempre hay que regresar a las cuatro reglas básicas del nuevo régimen: López Obrador va por todo el poder. Solo es limitado por sus compinches. Se van a manejar en el Gobierno al estilo de la mafia (como MORENA pues). Y llegaron antes de lo previsto al carro completísimo. Así si se entiende el empobrecimiento programado por AMLO. Es sabido, por desgracia a las personas en situación de pobreza, precisamente por su vulnerabilidad, son mucho más fácilmente manipulables políticamente.

Bajo esa perspectiva tan ruin, entre más pobres mejor. Y vaya, como ya se ha dicho, todos hemos sido manipulados de una u otra forma por las redes sociales y aparte de ahí obtuvo AMLO su gane. También debilitar a las clases medias siempre es un buen negocio político, al minar su influencia. A los magnates les vale gorro. Ya los vimos como soldados con López Obrador para “compensarlos” mediante el supuesto aeropuerto de Santa Lucía. Pareció como si hubieran ido a pedirle perdón o clemencia. Así de arrimados. Pero él necesita más poder y siempre necesitará más. Por eso doy por dada su reelección, aunque no sé si por una, dos o tres veces. Bajo el lema: nadie gana todos pierden.

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)